Angola: Les journalistes angolais participent à un séminaire en Chine

Luanda — Les journalistes d'Angola, du Brésil, du Mozambique, de la Guinée Bissau, du Portugal, Sao Tomé et Principe et Cap vert participent depuis du 23 juillet jusqu'au 12 août de l'année en cours, à un séminaire qui se tient au Péquin, sous l'égide du Ministère du commerce de la République populaire de Chine.

Dénommé "Séminaire sur le journalisme et presse des pays de la langue portugaise" cet, événement surgit dans la nécessité pour son pays d'approfondir la confiance politique mutuelle, donnant ainsi un nouvel élan au commerce chinois aux pays de langue portugaise, a précisé le directeur adjoint du Centre de formation de l'administration de publications en langues étrangères de la Chine, Li Hengtian.

"Ces dernières années, les interactions à tous les niveaux entre la Chine et les pays lusophones sont devenues intenses. Les deux blocs ont consolidé leur confiance politique mutuelle, des visites réciproques de haut niveau et de la coopération locale", a déclaré le responsable chinois.

"Grâce à une série de séminaires culturels, de festivals d'art culturel, de forums culturels et d'autres activités, la communication culturelle entre la Chine et les pays de langue portugaise s'est approfondie, renforçant ainsi la compréhension mutuelle et l'interaction sociale entre nos peuples ", a fait savoir Li Hengtian.

Pour sa part, le directeur général du Centre de presse angolaise, António Mascarenhas, a fait savoir que cette rencontre était une grande opportunité aux professionnels qui travaillent avec des médias étrangers de pouvoir échanger leur expérience et approfondir leurs connaissances sur la réalité chinoise.

Il a rappelé que l'Angola entretenait de très bonnes relations d'amitié et de coopération avec la République populaire de Chine. Les deux peuples partagent en effet de nombreuses expériences dans divers domaines, raison pour laquelle le journalisme ne pouvait pas être mis de côté.

Le vaste programme de travail prévoit, entre autres, des visites d'études aux médias de la presse chinoise, radios et télévisions, contacts avec des professionnels de la presse chinoise, échange d'expériences en journalisme, service de presse et de réseau national de livres et périodiques.

Le séminaire coïncide avec la commémoration prochaine du 70è anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine.