Afrique: Ligue des Champions / JS Kabylie - Objectif, passé au tour suivant

La JS Kabylie a hérité du club soudanais d'Al Merreikh Omdurman comme adversaire pour le compte du tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine 2019-2020.

Contrairement à la saison dernière où la compétition africaine des clubs n'avait débuté qu'au mois de novembre, cette fois-ci elle commencera plus tôt avec les premiers matchs début août. Et depuis dimanche après-midi, la JS Kabylie connait son adversaire pour l e tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Et le moins que l'on puisse dire est que la JSK a «tiré la plus courte paille» en héritant des Soudanais d'Al Merreikh.

« La saison prochaine, on sera engagés sur plusieurs fronts dont la plus prestigieuse Coupe d'Afrique. On va jouer notre premier match à domicile face à AL Merreikh du Soudan. Notre objectif est d'entamer la compétition en force par une victoire rassurante et se déplacer au Soudan avec une marge sécurisante et revenir avec la qualif'. Notre objectif est de passer au tour suivant à tout prix. On veut non seulement passer au tour suivant mais y aller le plus loin possible », a confié l'attaquant kabyle Bensayeh dans des propos relayés par Le Buteur.

C'est dire que l'équipe du coach kabyle Hubert Velud aura face à elle une formation conquérante, habituée à poser de sérieux problèmes aux clubs algériens. Il faudra une JSK à 100% de ses moyens pour passer ce tour. Le match aller aura lieu le 9, 10 ou 11 août prochain à Tizi-Ouzou en Algérie. La rencontre retour sera disputée au stade d'Omdurman, au Soudan, le 23, 24 ou 25 août 2019. Si la JS Kabylie parvient à se qualifier au second tour de la Ligue des Champions, elle sera opposée au vainqueur du duel qui opposera les Guinéens du Horaya Conakry aux Maliens du Stade malien.