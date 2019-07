Congo-Kinshasa: Six mois après les élections présidentielles l'ONU juge le bilan mitigé

Plus de six mois après la tenue des élections de décembre 2018, la situation en République démocratique du Congo (RDC) est à la fois satisfaisante et préoccupante, a indiqué mercredi la Représentante spéciale de l'ONU dans le pays.

« Le Président Tshisekedi a clairement exprimé son intention d'initier des réformes audacieuses, lesquelles, si elles sont totalement mises en œuvre, devraient conduire au renforcement des institutions congolaises et à l'amélioration des conditions de vie des Congolaises et des Congolais », s'est félicitée Leila Zerrougui lors de son exposé devant le Conseil de sécurité.

La Représentante spéciale qui intervenait par vidéoconférence a également noté une amélioration progressive des relations entre la République démocratique du Congo et ses voisins depuis la prise de fonction de Félix Tshisekedi, soulignant que le Chef de l'État est activement engagé dans des initiatives diplomatiques afin de faire de la région des Grands Lacs « un havre de paix et de développement grâce à la promotion de bonnes relations de voisinage et d'une intégration économique régionale ».

Mme Zerrougui a toutefois regretté que le nouveau gouvernement ne soit toujours pas formé, malgré la nomination du Premier ministre le 20 mai dernier.

« L'absence d'un gouvernement opérationnel est préjudiciable à la mise en place de relations solides avec les partenaires et à la mise en œuvre d'importantes réformes de la gouvernance et des institutions, qui pourraient contribuer à la consolidation d'un processus de transition encore fragile », a averti la cheffe de la Mission de l'ONU en RDC.

La Représentante spéciale a dit avoir rencontré les principales parties prenantes à ce processus, les encourageant « à préserver les acquis engrangés lors des élections et de la passation pacifique du pouvoir et à faire les concessions nécessaires pour finaliser la composition du gouvernement », et a observé des démarches constructives.