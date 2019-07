Congo-Kinshasa: Goma - Encore des morts signalés dans le quartier Majengo

Dans ce quartier situé dans la périphérie de la ville de Goma, Chef lieu du Nord-Kivu, les attaques des civils sont devenues monnaie courante et sont dénoncées à maintes reprises par la population, sans qu'une action et une solution concrètes proviennent de la part des autorités urbaines.

Le tout dernier cas c'est ce qui s'est passé dans la nuit du mardi 23 à mercredi 24 juillet 2019, où des hommes en armes, non autrement identifiés, ont tiré à bout portant sur des civils au le marché Majengo, situé dans le quartier qui porte le même nom. Selon bilan provisoire donné par les habitants de ce coin de la ville qui ont été interrogés, environ 5 personnes sont mortes et plusieurs autres blessées.

Selon un témoignage recueilli sur place, c'est vers 19h30 minutes que des coups de balle ont été entendus dans ce quartier, l'un des plus peuplés de la ville.

« j'ai assisté personnellement à cette scène macabre. C'est dans le marché que ces Bandits étaient venus opérer. Ils étaient nombreux et armés, certains en tenue de la Police et d'autres en tenue civile. La première cible de ces malfrats était une cabine téléphonique d'un jeune homme du quartier qui a été dépouillé de ses biens, avant d'être abattu. Puis dans ce cafouillage, les gens qui passaient ici et là au marché pour faire leurs achats puisque, c'était une heure de pointe, ont été des cibles lorsque ces bandits voulaient s'effrayer un chemin pour vite quitter le lieu. Et c'est pourquoi nous comptabilisons actuellement 5 personnes tuées et des cas des blessures graves et légères. Le Bilan peut s'alourdir », témoigne un habitant du quartier.

Nouveau Mode opératoire des Bandits à Goma

C'est une situation similaire à celle de la ville de Beni où des rebelles présumés ougandais ADF massacrent les habitants en masse et se volatilisent par la suite dans la nature.

La population civile de Goma qui est aussi victime de cette situation se pose des questions et souhaite que des solutions puissent être trouvées pour une circulation paisible des citoyens dans cette ville qui compte plus d'un million d'habitants.

Le comble c'est que, ces bandits opèrent en masse, sans souvent même s'inquiéter d'une réplique de la part des services de sécurité.

Une police infiltrée ou mal équipée ?

Ce qui est vrai, est qu'il y a plusieurs problèmes et défis à relever au sein des unités de la police à Goma et dans toute la province du Nord-Kivu. Ce qui se passe actuellement à Beni, Butembo, Rutshuru, Nyiragongo et dans le chef lieu de la province en est un argument de plus pour que les autorités sur le plan National puissent revoir le fonctionnement des unités de la Police et leur mode de déploiement dans les 18 quartiers de Goma et dans d'autres territoires du Nord-Kivu.

Le problème lié à l'effectif et à la formation des policiers qui œuvrent dans la ville suscite aujourd'hui débat dans la société Gomatracienne. Certains Gomatraciens pensent aussi que le problème ne sera jamais résolu tant que l'État n'a pas encore revu à la hausse les soldes des Policiers et des Militaires.

Les mauvaises conditions socioéconomique des agents de l'ordre pourraient être à la base de cette situation à Goma. Car, à chaque fois qu'il y a des tueries, la population témoigne toujours avoir vu dans le Groupe de bandits, des hommes en uniforme.

Les responsabilités de l'État

Interrogé sur la question, le député provincial du Nord-Kivu, Elie Kakule, pense que les autorités de la province devraient privilégier le problème lié à la sécurité à Goma et sur toute l'étendue de la province.

« Je dénonce ce qui s'est passé à Goma ici dans le quartier Majengo. Il n'est pas normal que nous enregistrions des morts tout le temps dans la ville. En tant qu'élu provincial, je dénonce à haute voix cet énième cas de tuerie. La population qui nous a élu ne peut pas continuer à souffrir ainsi. À Rutshuru, la situation semble se calmer mais, à Goma ce sont des attaques systématiques. Je fais appel à l'Exécutif provincial de reprendre les choses en main en ramenant la paix au Nord-Kivu. Nous, les parlementaires nous allons y veiller », a déclaré cet élu du Territoire de Rutshuru.

Au lendemain de cette attaque enregistrée à Majengo, la population de ce quartier a barricadé tôt le matin la route pour manifester la colère envers les autorités de la ville.

Ce n'est qu'en début d'après midi que la situation est redevenue calme avec le déploiement des agents de l'ordre. La circulation a repris également timidement et entre temps, c'est l'angoisse et les cris de détresse dans les familles des victimes et des blessés issus de cette énième tuerie à Goma.