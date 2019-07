Afrique du Nord: Le Soudan remporte le Poste de Président du Parlement Arabe pour l'Enfant

Khartoum — 2019 (SUNA)- Le Secrétaire Général du Parlement Arabe pour l'Enfant, Ayman Othman Al-Baroot, a annoncé la Victoire du Soudanais Walid Omar Al-Atta à la Présidence du ce Parlement lors de sa 1ère Session, au cours de laquelle il a recueilli 26 Voix, Abdul Malik Bin Ziyad Hammam, 17 Voix et a remporté le Poste de 1er Vice-président Abdul-Wahab Al-Rifai du Koweït et le Poste de 2ème Vice-président de Jordanie Omar Qasim Khalaf Maayta, en présence de Son Altesse le Cheikh Abdullah Bin Salem Al Ghassimi, Souverain Adjoint de Sharjah, et plusieurs Ambassadeurs et Diplomates Arabes, ainsi que des Représentants des Médias.

Huit candidats étaient en lice pour le Poste de Président (5 Femmes et 3 Hommes), à savoir Modad Al-Akrabawi de Jordanie, Fatima Zaid de l'Irak, Tamar Youssef de Palestine, Suhaila Bint Al-Hussein de Tunisie, Said Al-Mutaiwi de Emirats Arabes Unis (EAU) et Walid Omar Atta du Soudan et Rahab Bin Muallem du Maroc et Abdul Malik Bin Ziyad Al-Hamam d'Arabie Saoudite et que la candidate algérienne Sarah Bou Chama a annoncé sa candidature mais a décidé de se retirer.

Le Secrétaire Général du Parlement Aabe pour l'Enfant a noté que le nombre de membres présents, 44 membres, le nombre de Votes valides, 43 Voix et le nombre de Votes Nuls, une Voix.

Monsieur le Secrétaire Général du Parlement Arabe pour l'Enfant avait transmis les salutations de Son Altesse Sheikh, le Dr Sultan Bin Mohammed Al-Ghassimi, membre du Conseil Suprême et Souverain de Sharjah, ainsi que son importance constante pour l'Intérêt des Enfants Arabes et a également transmis les salutations de la Ligue des Etats Arabes, présidée par son Secrétaire Général, Ahmed Aboul-Gheit.

La Session a également été témoin de la formation des Commissions Permanentes au Parlement, de la Commission des Activités, de la Commission des Droits de l'Enfant, où chaque pays est représenté dans chaque Commission.

"Je suis heureux de remporter la Présidence du premier Parlement Arabe pour l'Enfant. Nous allons travailler ensemble sur les problèmes de l'enfant arabe et nous en occuperons jusqu'à ce que ses demandes soient satisfaites", a-t-il remercié les EAU en général et l'Emirat de Sharjah en particulier pour avoir parrainé ces questions de l'Enfant à travers le Parlement Arabe pour l'Enfant.

Le Président nouvellement élu du ce Parlement a dit "Je suis très heureux de ce succès et je remercie tous les membres, élus ou élus, pour ce Processus Démocratique Transparent. J'espère que je serai responsable et contribuerai à résoudre les Problèmes des Enfants", a-t-il déclaré