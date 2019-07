Soudan: Les Forces armées annoncent qu'elles ont déjoué un coup d'Etat

Khartoum — Les Forces armées ont annoncé, ce mercredi dans un communiqué de presse, qu'elles ont réussi de déjouer un coup d'Etat auquel ont participé le Lieutenant-général Hachim Abdul Mottalab Ahmad, chef d'Etat-Major et un certain nombre d'officiers des forces armées et du Service de Sécurité et de Renseignement ainsi que de dirigeants du Mouvement islamique et du Parti du Congrès National disparu, ajoutant qu'ils ont été arrêtés et que une enquête est en cours en vue de les conduire à la justice.

Le communiqué a affirmé que la tentative du coup d'Etat visait à faire échouer la révolution du peuple soudanais et retourner le régime du Congrès national au pouvoir ainsi qu'à couper la route devant toute solution politique attendue qui vise à établir un Etat civil souhaite par le peuple soudanais.