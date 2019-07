Mauritanie: Le Président de la République visite l'université Al Asriya de Nouakchott

Le Président de la République,Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a effectué, mercredi, une visite d'information à l'université Al Asriya de Nouakchott, situé dans la moughataa de Tevragh Zeina.

La visite a comporté le centre des services universitaires, la bibliothèque universitaire et des facultés relevant de l'université.

Le Président de la République a écouté des explications sur les missions assignées à l'université, les composantes de cette dernière,ses équipements, ses moyens et les services qu'elle dispense aux étudiants.

L'université Al Asriya de Nouakchott qui renferme 5 établissements a été créée en juin 2016, suite à la fusion entre l'université de Nouakchott et l'université des sciences, de technologie et de médecine.

La mission essentielle de l'université Al Asriya de Nouakchott est de contribuer au rayonnement scientifique, technologique et culturel de la Mauritanie à travers le développement de la science et des connaissances, des formations initiales essentielles et professionnelles et des formations continues en plus de la délivrance de diplômes reconnus, du développement de la recherche scientifique et de la préparation des jeunes diplômés à l'insertion dans la vie professionnelle.

La mission de formation qu'elle soit initiale ou essentielle ainsi que la recherche scientifique prend en considération les besoins prioritaires pour le développement social, en coopération avec les acteurs économiques.