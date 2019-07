Congo-Brazzaville: Livre - Géopolitique du Congo-Brazzaville, enjeux de défense et de sécurité nationales, présentés au public

Edité à L'Harmattan le 31 mai 2019, cet ouvrage de 318 pages de Simplice Euloge Lebi, a été présenté et dédicacé le week-end dernier à la librairie Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville.

Le Congo-Brazzaville dans sa configuration actuelle, indique la quatrième de couverture de cet ouvrage, a été modelé et remodelé par des histoires multiséculaires. Il est constitué de peuples liés par un même territoire et une même histoire. Sa situation géographique est à tous égards éminemment stratégique et appelle dans le contexte international actuel une réorientation des doctrines militaires.

Cet ouvrage analyse de façon synthétique les aspects géographiques, historiques, économiques, ethniques et sociologiques du Congo-Brazzaville afin d'expliquer les intérêts des grandes puissances étrangères et leurs influences sur l'environnement congolais. Il s'adresse à un public civil comme militaire ainsi qu'aux étudiants préoccupés par les questions de défense et de sécurité et désireux de contribuer à l'édification d'une armée investie d'une ambition véritablement républicaine.

Après la présentation de l'auteur par le Pr Abraham Constant Ndinga Mbo, les spécialistes dans les divers domaines de la géostratégie et de l'histoire, ont tour à tour abordé des aspects liés au thème du livre. Il s'est agi du général François Ossselé, du colonel Bellarmin Ndongui, de Bienvenu Romain Oba et de Lecas Monmondjo-Atondi.

Préfacé par Jean-Charles Jauffret, Géopolitique du Congo-Brazzaville, enjeux de défense et de sécurité nationales est structuré en quatre chapitres : Géopolitique au regard des facteurs de la géographie physique et des ressources ; Géopolitique au regard des facteurs de la géographie humaine ; Géopolitique au regard des facteurs de la géographie historique ; Le Congo et la sécurité collective. Chaque chapitre est subdivisé en plusieurs titres et sous titres.

Un livre inspiré des faits de l'actualité et des témoignages

Ce livre, a été inspiré à la fois des faits de l'actualité et du contenu des contributions et des témoignages produits lors des conférences-débats organisées à l'occasion de la célébration, en 2011, des cinquante ans des Forces armées congolaises (FAC) et de la Gendarmerie nationale (GN). La tentative de synthèse des événements qui ont marqué le passé des forces armées du Congo, est destinée à en faciliter la compréhension par les Congolais. Il s'agit, pour l'auteur de cet ouvrage, de mettre en perspective les principaux repères historiques de manière à permettre une relecture de l'histoire militaire du Congo-Brazzaville, telle qu'elle a été vécue par les « anciens ».

Les forces de défense et de sécurité de la République du Congo ont été créées respectivement en 1959 pour les services de police, et en 1961 pour les FAC et la GN, sur les cendres de l'armée et de la police coloniales. La loi 17-61 du 18 janvier 1961, qui organise dans ses grandes lignes la défense nationale, précise que « les forces armées de la République du Congo comprennent la gendarmerie et l'armée (forces terrestres, aériennes, navales) ».

C'est pourquoi Simplice Euloge Lebi a jeté son regard au-delà de cette histoire récente, remonté loin dans le passé, aux anciens royaumes téké et kongo, et aux diverses chefferies et seigneuries du nord-Congo afin de comprendre leur organisation sociopolitique, mais aussi la structuration de leur système de défense.

Qui est l'auteur de Géopolitique du Congo-Brazzaville ?

Simplice Euloge Lebi est né à Brazzaville, commissaire de l'armée de terre, breveté de l'enseignement militaire supérieur (école de guerre), il est également détenteur d'un diplôme d'études approfondies en Histoire militaire, défense et sécurité de l'université Paul-Valery (Montpellier-France) et docteur en Histoire contemporaine de l'Afrique à l'université Marien Ngouabi de Brazzaville (Congo). Il assume depuis le 27 janvier 2016 la fonction de directeur général des ressources humaines du ministère de la Défense. Le commissaire-colonel Euloge Simplice Lebi a été dans les écoles spécialisées de sécurité et de défense. Il est aussi auteur de : Pour une histoire militaire du Congo-Brazzaville (1882-1992), Problèmes et perspectives de l'administration militaire.

« Géopolitique du Congo-Brazzaville, enjeux de défense et de sécurité nationales » est vendu à 33 Euros.