Congo-Kinshasa: Mics 2017-2018 - Présentation des résultats de l'enquête

Les résultats de la quatrième génération de l'enquête par grappe à indicateurs multiples (Mics), Edition 2017-2018, pour la RDC sont disponibles. Le rapport final de cette étude sur la situation des enfants et des femmes a été rendu public, le 24 juillet, à l'hôtel Béatrice à Kinshasa.

Mics 2017-2018 a une particularité. En plus des sujets traditionnels, notamment l'accès à l'eau, assainissement et hygiène, mortalité des enfants de moins de 5 ans, la santé maternelle et néonatale, l'éducation, la nutrition, l'enregistrement des naissances, la quatrième génération de Mics 2017-2018 couvre des sujets nouveaux ou jamais étudiés en RDC, tels que le niveau de connaissance des adolescents, le niveau de satisfaction dans la vie, les caractéristiques de l'exclusion sociale, la qualité de l'eau, le test de parasitémie et l'anémie.

Cette enquête a ciblé toutes les vingt-six provinces du pays sur un échantillon de vingt et un mille six cent trente ménages dont vingt mille sept cent quatre-vingt-douze ménages enquêtés répartis comme suit : vingt-deux mille femmes de 15-49 ans, six-mille hommes de 15-49 ans, vingt-mille enfants de moins de 5 ans et, pour la première fois, quatorze mille enfant de 5-17 ans.

La réalisation de cette étude a mobilisé d'importants moyens humains, matériels et financiers. Selon, le directeur général de l'Institut national de la statistique, Roger Shulungu, environs sept millions cinq cent mille dollars américains, cinquante-quatre superviseurs de pool, soixante-dix-sept chefs d'équipes et trois cent huit enquêteurs ont été mobilisés.

L'enquête Mics 2017-2018 offre une mine d'informations sur la situation des enfants et des femmes pour une bonne planification des activités à mener pour améliorer leur vécu. Grâce à ces données de qualité, uniques et récentes, indique le représentant de l'Unicef en RDC, Edouard Beigbeder, il nous est possible de connaître les domaines ou la situation est plutôt bonne et les domaines où il nous faut faire progrès. "Cette connaissance en détail de la situation des enfants et des femmes, notamment celles des plus vulnérables, dans chacune de vingt-six provinces, nous permet donc de prioriser nos actions et investissements", a affirmé le représentant de l'Unicef en RDC tout en soulignant que les données Mics 2017-2018 sont disponibles à un moment où la RDC doit encore se doter d'un nouveau programme national de stratégie de développement et aura bientôt un nouveau gouvernement.

En plus, ajoute-t-il, l'ensemble des données Mics, qui sera présenté dans des rapports additionnels au niveau national et provincial, en cours de production et dans une base de données anonymisée, permettra des analyses secondaires que l'Unicef entend conclure avec le ministère du Plan et tout autre partenaire technique et financier intéressé sur les thèmes, notamment des adolescents, de l'urbanisation, du genre.

"MICS, un travail de haute facture"

Le ministre d'Etat, ministre ad interim du Plan, Johana Zekpele Khephas, qui a présidé cette cérémonie de présentation des résultats de l'enquête Mics, a reconnu que cette étude vient de mettre à la disposition de la RDC des données statistiques fiables et actualisées sur la situation des femmes et des enfants dans différents domaines de la vie. "C'est un travail de haute facture qui répond aux préoccupations du chef de l'Etat dans la mesure où cette enquête fournit des informations pertinentes et l'exploitation de ce rapport permettra de bien cerner les défis sociodémographiques auxquels le pays est confronté", dit-il. Les résultats de Mics permettent non seulement d'apprécier les progrès accomplis dans le programme de coopération RDC-Unicef mais aussi de contribuer à la préparation du prochain programme et réajuster les objectifs intermédiaires, identifier les actions prioritaires à intégrer dans le plan national de stratégie de développement.