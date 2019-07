Congo-Brazzaville: Présidence du Sénat - Les notables de Haut-Lomami se mobilisent pour Alexis Tambwe Mwamba

L'élection du bureau définitif du Sénat aura lieu le samedi 27 juillet. Actuellement, l'heure est à la mobilisation des forces dans les différents regroupements politiques, membres de la méga plate- forme Front commun pour le Congo (FCC). La province de Haut-Lomami n'est pas en reste.

Les députés, sénateurs, ministres et autres notables de la province de haut-lomami soutiennent sans condition le ticket FCC, Alexis Tambwe Mwamba, choix de l'autorité morale de cette plate-forme, Joseph Kabila, au poste du président de la chambre haute du Parlement. Ils l'on fait savoir le mardi 23 juillet au cours d'un dîner au restaurant Tricana à travers une déclaration lue par l'honorable Kiluba Longo, élu de la circonscription électorale de Malemba-Nkulu dans la province de Haut-Lomami.

Tout en soulignant que dans la province de Haut-Lomani , il n'y a pas l'opposition, les notables de cette province ont réitéré leur loyauté et fidélité à leur autorité morale, Joseph Kabila Kabange et leur soutien au candidat du FCC, Alexis Thambwe Mwamba, à la présidence de la chambre haute du Parlement. Ils ont, par ailleurs, demandé à tous les sénateurs de se mobiliser pour la victoire du candidat Alexis Thambwe et de l'ensemble de l'équipe de FCC. Cela après avoir encouragé leur camarade, Néné Nkulu Ilunga, et tous ses compagnons restés fidèles et loyaux au FCC et à son autorité morale, le camarade Joseph Kabila.

Pour sa part, cette personnalité politique du grand Katanga, Albert Yuma, a souligné que l'élection, qui va avoir lieu au Sénat en commençant par le ticket présenté par l'autorité morale du FCC, est une élection pour la défense de la souveraineté de la RDC. "Nous voulons que ce pays reste souverain et qu'il soit digne. Par le Sénat et l'Assemblée nationale, nous allons établir le socle d'une démocratie et des textes de lois qui vont permettre à ce pays de se développer. C'est ne pas un choix d'un individu mais c'est le choix de la dignité et de la souveraineté". La présidente de l'AFDC-A/FCC, Néné Nkulu, qui a remercié tous les notables de Haut-Lomami qui soutiennent son combat qu'elle qualifie de loyal les a invités à soutenir le candidat FCC à la présidence du Sénat. Un bouquet de fleurs à été remis à la présidente de l'AFCD-A/FCC pour sa loyauté et sa bravoure.