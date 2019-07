Sénégal: La DER s'allie avec GreenTec Capital Partners pour accompagner les financements dans le numérique

Dakar — GreenTec Capital Partners, une structure allemande spécialisée dans l'investissement dans les startups africaines, a signé mercredi à Dakar une convention de partenariat et d'accompagnement avec la Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER), a appris l'APS.

L'accord paraphé par le ministre, délégué général à l'entreprenariat rapide, Papa Amadou Sarr, et le PDG et co-fondateur du fonds d'investissement allemand GreenTec Capital Partners, Erick Yong, "est destiné à accompagner les financements dans le numérique, à renforcer les capacités des start-ups et à mettre en place une infrastructure commune pour leur permettre un développement pérenne", renseigne un communiqué.

Il s'agit de créer à Dakar "le premier centre de venture building régional en Afrique destiné à relever le défi de l'investissement par la mise en place de tickets - entre 10 000 et 500 000 euros - en direction d'entrepreneurs en phase de démarrage", selon le communiqué.

"L'essor de la création d'entreprises et de l'esprit d'entrepreneuriat sur l'ensemble du continent africain est amplement appuyé par la croissance de nouveaux acteurs d'encadrement tels que les incubateurs, les hubs et autres accélérateurs", relève le communiqué.

Il ajoute que cet élan "se heurte néanmoins à l'insuffisance opérationnelle systémique de ces entreprises qui ne répondent pas toujours aux conditions d'éligibilité des véhicules de financement classique type venture capital, pour une mise de départ de 500 000 euros", soit plus de 327 millions de francs CFA.

Le communiqué souligne la nécessité d'un nouvel écosystème structuré pour permettre à ces entrepreneurs de transiter efficacement du stade du prototype avec premiers revenus (post-accélérateur) à un stade de croissance et donc de sortir de la "vallée de la mort".

"Ce partenariat trouve toute sa pertinence dans l'alliance et le partage de ressources de l'ensemble des acteurs publics, privés, des banques de développement, ou encore de la société civile. Il va permettre de soutenir des entrepreneurs au potentiel avéré", peut-on lire.

"L'accès à des ressources dans un cadre de support opérationnel personnalisé, permet de créer de la valeur pour les entrepreneurs pendant cette période où incubateurs et accélérateurs ont déjà fait leurs preuves, permettant ainsi d'améliorer encore la qualité des entreprises qui en bénéficient, tout en renforçant leurs chances de survie", fait-on valoir de même source.

Elle fait remarquer que ce n'est pas un hasard si le jour de la signature de cet accord coïncide également avec la pose de la première pierre du futur espace d'innovation dénommé "La DER Innovation Hub".

"Construit avec l'objectif de faire du Sénégal le principal acteur de l'innovation au niveau régionale, il accueillera les grands groupes technologiques, les innovateurs, incubateurs et accélérateurs...et bien surs les équipes de GreenTec Capital Partners", signale le communiqué.

Il note que la convention signée avec la DER prévoit également le déploiement du nouveau bureau régional de Greentec Capital basé à Dakar.

"Destiné à soutenir et développer les opérations de la plus importante structure d'investissement en Allemagne en direction des start-ups africaines, sur l'ensemble de l'Afrique francophone, ce bureau va aussi permettre de relever le niveau opérationnel critique des entreprises pour les rendre plus attractives", conclut le communiqué.