Angola: La ministre appelle les médias à défendre les valeurs culturelles

Luanda — La ministre de la Culture, Maria da Piedade de Jesus, a appelé mercredi les médias angolais et d'autres organes de la société civile à oeuvrer pour la défense des valeurs culturelles et morales du pays.

La gouvernante a fait cet appel lors de l'ouverture de l'atelier sur "Repenser la culture", organisé par la Fondation sagrada esperança, dans le cadre de son 21è anniversaire, célébré le même jour.

Selon la responsable, il était nécessaire d'augmenter la cote de la musique angolaise transmise par les radios, la diffusion d'émissions télévisées avec des thèmes culturels correctement structurés sur le plan de la forme que du contenu, afin que les générations futures puissent s'approprier des valeurs qui préoccupent plus les angolais.

La manière violente par laquelle la mondialisation envahit et s'interfère chaque jour contre nos us et coutumes, en compromettant ainsi la marque distinctive de l'identité angolaise, c'est une réalité qui devrait être neutralisée et bannie par le biais de la politique culturelle, a-t-elle admis, citant un diplôme approuvé par le décret présidentiel nº 15 du 11 janvier 2011.

Créée le 24 juillet 1998, la Fondation Sagrada Esperança est une organisation privée, régie par la loi angolaise qui poursuit des objectifs non lucratifs de nature culturelle, scientifique et de solidarité sociale visant à contribuer au développement économique et social de l'Angola.