Sénégal: Des acteurs culturels planchent sur les voies et moyens de valider la loi sur le statut de l'artiste

Saly-Portudal (Mbour) — Un atelier de validation de la loi sur le statut de l'artiste s'est ouvert mercredi à Mbour, avec la participation de représentants des acteurs culturels, en vue de réfléchir sur les voies et moyens de validation de ce texte en gestation depuis "plus de dix ans".

L'objectif de cette future loi est de "sortir les artistes sénégalais de la précarité et leur assurer un statut qui régit leur activité", a-t-on appris des services du ministère de la Culture et de la Communication, à l'origine de cet atelier.

L'idée de cette loi part du constat portant sur l'absence de dispositifs législatifs et réglementaires s'appliquant aux artistes qui restent des travailleurs au même titre que les autres, même s'ils interviennent dans un secteur assez particulier, relatif à la création.

Selon le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, Birane Niang, force est de constater que ces travailleurs ne sont jusque-là "soumis à aucune réglementation spécifique c'est-à-dire prenant en compte la particularité de leur secteur".

Il signale qu'un processus a été enclenché "depuis quelques temps", devant permettre de doter les artistes d'un statut comme tout travailleur, un texte devant s'appliquer à leur domaine d'activité.

M. Niang note que ce texte permettra par exemple de dire qui est artiste et qui ne l'est pas, dans le but de disposer d'un "revenu réglementé", puisque "les artistes sont souvent dans les liens de subordination c'est-à-dire qu'ils travaillent pour quelqu'un", même si "d'autres sont indépendants", a relevé M. Niang.

Les artistes "sont tous pris en charge dans le futur texte qui vise entre autres, à les doter d'une sécurité sociale au regard des déboires de certains d'entre eux", des artistes qui, "à la fin de vie, puisqu'ils n'exerçaient plus, se sont retrouvés dans une situation de dénuement extrême", a souligné le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication.

Cette situation fait que les artistes ne pas pu jusque-là "disposer d'une couverture médicale pour pouvoir se faire soigner régulièrement encore moins disposer d'une pension avec laquelle ils pourront survivre et mener décemment leur vie", a déploré M. Niang, qui espère que le nouveau texte sera adopté "dans les plus brefs délais".

"Aujourd'hui, nous sommes au bout du processus parce que cet atelier va consacrer la validation de l'avant-projet de loi sur le statut de l'artiste qui, après, sera présenté aux acteurs et professionnels du secteur avant sa transmission au secrétariat général du gouvernement pour la phase institutionnelle", a indiqué Birane Niang.

Outre les acteurs culturels et des responsables au ministère de la Culture, cet atelier prévu pour trois jours (24, 25 et 26 juillet), regroupe des représentants de la présidence de la République, le Conseil économique, social et environnemental (CESE), de l'Assemblée nationale et d'autres ministères sectoriels.