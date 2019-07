Algérie: Basket-ball / AfroCan-2019 - L'Algérie éliminée

Bamako — La sélection algérienne de basket-ball, seniors messieurs, s'est inclinée face à son homologue angolaise 89 à 62, en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations des joueurs locaux (AfroCan-2019), disputé mercredi à Bamako (Mali).

Les résultats des quarts-temps de la rencontre étaient comme suit: 13-28, 19-22, 11-21 et 19-18.Le Cinq algérien s'était qualifié aux quarts de finale en s'imposant devant le Nigeria 84 à 80. L'Algérie avait bouclé le tour préliminaire avec une victoire devant la Côte d'Ivoire (85-75) et une défaite face au Mali (68-70). Les autres quarts de finale du tournoi mettent aux prises la RD Congo au Tchad, le Mali au Maroc et la Tunisie au Kenya.Les demi-finales de l'AfroCan sont prévues jeudi, alors que la finale se déroulera samedi.

Pour cette première édition de l'AfroCan, qui regroupe 12 équipes réparties en 4 groupe (A, B, C, D), les équipes classées premières de chaque groupe, à savoir le Mali, la Tunisie, l'Angola et la RD Congo se sont directement qualifiées pour les quarts de finale, alors que les équipes classées deuxième et troisième ont joué les huitièmes de finale pour compléter le tableau des quarts.

Résultats partiels des quarts de finale :

Algérie - Angola 62-89

RD Congo - Tchad (17h00)

Mali - Maroc (19h00)

Tunisie - Kenya (21h00).