Congo-Kinshasa: Rassuré de la victoire du ticket FCC - Thambwe Mwamba promet d'être au service de tous les Sénateurs !

"Je fais confiance aux femmes et aux hommes qui sont ici ce soir et qui sont d'une famille politique à laquelle ils croient. Le samedi, nous allons gagner et nous allons démontrer à la face du monde et de notre nation, que le FCC est une réalité politique certaine", a déclaré hier soir Alexis Thambwe Mwamba devant les Sénateurs membres du Front Commun pour le Congo.

C'était à l'occasion d'une réception organisée dans le cadre de la campagne pour l'élection du Bureau définitif du Sénat qui s'achève ce jeudi 25 juillet 2019. Avec des programmes cohérents et convergents pour chaque candidat, le FCC n'entrevoit aucunement une possible défaite ce samedi, jour du scrutin.

Pour Jean-Lucien Bussa Tongba, le coordonnateur de cette campagne électorale, les 70 sénateurs qui ont répondu présent à cette soirée, hormis ceux qui se sont excusés, constituent le reflet de la victoire certaine du ticket FCC. Néanmoins, a-t-il prévenu, "malgré les sollicitations nocturnes, je ne doute pas que notre ticket va passer. Je ne doute pas que nous sommes tous conscients qu'il s'agit de l'avenir politique de notre famille politique, de notre autorité morale".

Thambwe Mwamba, quant à lui, trouve anormal un éventuel échec du FCC qui pourrait avoir des répercussions sur la force politique du groupe. "Ceux de nos amis qui, pour des raisons qui leur sont propres, pourraient faire chuter l'un ou l'autre membre du ticket, ils se seront mis en réalité au service de ceux qui veulent exploiter notre pays", a-t-il-avisé.

Aussi, l'Autorité morale du FCC, Joseph Kabila, va-t-il recevoir les Sénateurs à la veille de cette élection, pour les sensibiliser, une fois de plus, sur les enjeux, a-t-il laissé entendre.

Quelques heures avant, le ticket Thambwe Mwamba et Evariste Boshab a présenté son programme d'actions à la Chambre basse du Parlement.

Valeur ajoutée

Par son mode de fonctionnement, le Sénat apporte une réelle valeur ajoutée au travail parlementaire. Ce qui constitue un enrichissement indéniable de la vie démocratique nationale. Dans cette perspective, le Sénat reste la Chambre du temps long et de la réflexion, affirme Alexis Thambwe Mwamba, candidat à la présidence de la chambre haute du Parlement pour le compte du Front Commun pour le Congo. Le mercredi 24 juillet 2019, lors de la présentation de son programme, l'ancien Ministre de la justice a relevé l'importance pour cette institution de se pencher sur les grands textes de la loi de la société congolaise. En attendant, la campagne se poursuit ce jeudi et l'élection interviendra le samedi 27 juillet prochain.

En fait, de manière succincte, le programme d'action du candidat désigné par Joseph Kabila en tant qu'autorité morale du FCC, est subdivisé en trois rubriques essentielles. Il s'agit de la place du Sénat au sein des Institutions de la République, son mode d'organisation et de son fonctionnement ainsi que ses perspectives d'avenir.

Misant sur la légifération de grands textes des lois, Thambwe Mwamba entend pencher le Sénat vers des questions liées à la bioéthique, aux libertés publiques, aux questions du genre et de la jeunesse ainsi qu'à la préservation de la biodiversité et de l'environnement. Dans cette perspective, a-t-il précisé ce mercredi, le Sénat devra également continuer à renforcer son efficacité ainsi que son efficience dans ses propositions des lois et dans leur adoption.

L'un des points forts de son adresse est bien sa libération personnelle vis-à-vis de ceux qu'il estime avoir lésé. "Je ne suis, certes, pas saint, je dois avoir certainement à quelques occasions, heurté l'une ou l'autre sensibilité de nos concitoyens ; qu'ils acceptent sincèrement mes profondes excuses", s'est-il dignement incliné. Ce, étant donné que "nous aurons à vivre ensemble durant 4 ans, 5 mois et 1 semaine. Cette période nous permettra de mieux nous connaître et vous découvrirez la vraie image de la personne que je suis".

Question de crédibilité

La Chambre Haute a, pour elle, sa crédibilité. Pour le candidat président du ticket FCC, elle continuera à la raffermir à travers ses organes et avec l'appui et la participation de tous ses membres. "Nous serons toujours sensibles aux enjeux de ce monde en continuelle mutation en ce compris, les questions sociales et macroéconomiques liées à celui-ci. Nous demeurons à la fois sensibles et préoccupés face aux difficultés de nos populations, celles de nos villes et celles de nos collectivités rurales à travers toutes nos provinces", soulève-t-il. Une vision qu'il partage, cependant, avec ses collègues sénateurs.

Chambre de la sagesse et de la mesure

Le Sénat est la chambre de la sagesse et de la mesure. Et les Sénateurs, quant à eux, ont de nombreux défis à relever du point de vue de l'organisation et du fonctionnement. La vision sur la Chambre Haute de celui qui a autrefois négocié les accords de Lusaka, Sun City et Pretoria, allie à la fois l'impérieuse nécessité de conforter son positionnement et son rôle au sein des Institutions de la République en mettant en avant plan, ses fonctions de légiférer et de contrôler l'action gouvernementale, en étroite collaboration avec l'Assemblée Nationale. "C'est, assurément en usant de ces prérogatives constitutionnelles que notre Sénat s'attèlera résolument à bâtir un Etat de droit afin que les filles et fils du pays s'efforcent à jeter les bases d'un ordre social où règneront la paix, la justice et le respect des valeurs humaines et républicaines", avance Thambwe Mwamba.

Il relève, par ailleurs, que cette assemblée des sages, en tant que représentants des provinces, devra s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre de la caisse de péréquation, de manière à permettre et à garantir à ces entités un développement équitable et durable.

En plus de cela, pour que le Sénat obtienne un fonctionnement optimal, insiste le prétendant au poste de président, il importe que sa modernisation devienne l'une de ses priorités, à l'heure où les technologies les plus récentes permettent une meilleure interaction entre le peuple et ses Institutions.

"Il faudra continuer à se rénover au point que cette transformation impulse la modernisation de notre Institution, au travers notamment de l'informatique, des équipements, mais aussi, et surtout, par la conception des modes de gestion de son patrimoine et de son administration, afin qu'ils soient en adéquation avec les modèles les plus actuels et plus en vogue".

Equilibre et cohésion

La cohésion entre les différents organes du Sénat devra être le maitre mot, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour Alexis Thambwe, les sages de la Chambre Haute ainsi que le personnel administratif qui les accompagne doivent bénéficier d'un environnement de travail apaisé et efficace. De plus, l'équilibre et la cohésion doivent être de rigueur.

"Notre Sénat doit apparaître comme une Institution de référence, Institution phare de la République, une chambre des sages et de la mesure. Le Sénat doit œuvrer pour le Gouvernement de la République soit en mesure de mobiliser les ressources financières requises pour juguler la pauvreté toujours grandissante et relever le niveau de vie de nos concitoyens", a-t-il fait mention.

Pour le reste, s'adressant à son challenger direct, le Professeur Modeste BAHATI, il a laissé entendre que la position prise par ce dernier est une démonstration de la vitalité de notre démocratie, pour ceux qui en doutaient encore. "Qu'il doit assuré que, quels que soient les résultats des urnes, le samedi prochain, nous resterons tous sénateurs, au service de notre beau pays".