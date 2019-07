Algérie: Mila - Les jeunes appelés s'engager dans le monde de l'entrepreneuriat

Mila — Les jeunes de la wilaya de Mila ont été appelés mercredi à s'engager dans le monde de l'entrepreneuriat et bénéficier des divers dispositifs d'aide à la création de micro-entreprises par les membres d'une commission du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale.

Au siège de la l'agence de wilaya de l'emploi, Berkati Akli, inspecteur général du travail membre de cette commission, a invité les jeunes à créer eux-mêmes leurs emplois entreprises en bénéficiant de l'appui et l'accompagnement des dispositifs notamment de l'ANSEJ et de la CNAC ainsi que des avantages fiscaux et parafiscaux offerts.

Le même cadre a insisté sur la coordination entre les divers appareils de l'emploi et la formation des jeunes porteurs de projets à la gestion et au management.

Il a également appelé à sensibiliser les entreprises à respecter le taux des emplois à réserver aux personnes à besoins spécifiques et à intensifier les contrôles.

La commission a assisté au siège de la CNAC à la remise d'attestations de financement de projets de jeunes dans le domaine agricole. Il a été souligné à l'occasion que ces jeunes avaient bénéficié au préalable de formation assuré par le secteur de formation professionnelle au titre d'une convention conclue avec la CNAC.

Au siège du FNPOS (fonds national de péréquation des œuvres sociales), Amine Bouderbala, membre de la commission ministérielle, a indiqué que ce fonds lancera en 2020 de nouveau projets de logement à travers les wilayas au profit de travailleurs et retraités avec la garantie d'une aide allant de 300.000 à 500.000 DA.

La commission ministérielle a également visité les sièges de l'inspection du travail, de la CNAS et l'ANSEJ et s'est enquise du fonctionnement des organismes du secteur et des conditions d'accueil des citoyens.