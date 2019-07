Seychelles: Une nageuse seychelloise remporte 7 médailles d'or aux Jeux des îles de l'océan Indien, surpassant les précédents records en natation

Felicity Passon est la meilleure nageuse seychelloise de tous les temps aux Jeux des îles de l'océan Indien après sa performance lors du dernier jour de la compétition de natation, mardi à Maurice.

Mlle. Passon a remporté sa septième médaille d'or avec trois médailles d'argent et une de bronze, faisant d'elle l'athlète seychelloise la plus décorée des Jeux.

Mlle. Passon, 20 ans, a remporté l'or au 100 m dos, au 50 m papillon, au 50 m libre, au 50 m dos, au 100 m papillon, au 200 m quatre nages et au 200 m dos.

Elle a également remporté l'argent au 100m libre, au relais 4x100m libre et au relais 4x200m libre, ainsi qu'une médaille de bronze au relais 4 x 100 mètres quatre nages.

Le président des Seychelles, Danny Faure, a exprimé, au nom de tous les Seychellois, ses remerciements et ses félicitations à Mlle. Passon pour sa performance éclatante et doré aux 10e Jeux des îles de l'océan Indien (IOIG).

«Les Seychelles sont très fières de vous pour cette réalisation exceptionnelle et je suis persuadé que je partage les sentiments de chacun d'entre nous en vous adressant nos plus sincères félicitations», a déclaré M. Faure.

«Il faut beaucoup de courage, de détermination et d'esprit de combat pour remporter autant de courses, sans parler de records des Jeux des îles de l'Océan Indien battu, quotidiennement et pendant une très courte période de temps. Mais cela montre que le sérieux, la persévérance, les longues heures de travail ardu et la volonté de réussir portent leurs fruits à la fin et que le résultat est positif », a ajouté le président.

Mlle. Passon a surpassé la performance de la précédente étoile de natation seychelloise des Jeux, le nageur Shrone Austin, qui a remporté sept médailles d'or, une d'argent et deux de bronze aux 7èmes Jeux de Madagascar en 2007.

Les Jeux des îles de l'océan Indien sont des événements multisports organisés tous les quatre ans parmi les athlètes des nations insulaires de l'océan Indien. Les Jeux ont été créés par le Comité international olympique en 1977. Les Jeux réunissent des athlètes de Maurice, des Seychelles, des Comores, de Madagascar, de Mayotte, de La Réunion et des Maldives.

Après Mlle. Passion, le deuxième plus grand gagnant d'or pour les Seychelles est Clementina Agricole en haltérophilie. (Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

Le président Faure a également félicité tous les autres athlètes qui ont remporté des médailles aux Jeux.

Après Mlle-. Passon, Clementina Agricole a remporté trois autres médailles d'or en haltérophilie.

Les autres athlètes ayant remporté la médaille d'or aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, sont Ned Azemia au 400 m haies et Norris Brioche au saut en hauteur. En natation, Mathieu Bachmann a remporté la médaille d'or au 100m papillon, Stephanie Mondon au 50m libre handisport, Samuele Rossi au 50m brasse et Simon Bachman au 1500m libre.

Les Seychelles sont actuellement 4ème du tableau des médailles avec 50 médailles - 16 or, 13 argent et 21 bronze. Maurice est en tête du classement avec 111 médailles - 39 d'or, 43 d'argent et 29 de bronze.

Le président Faure a également adressé un message aux athlètes seychellois encore en compétition.

«Je suis certain qu'il y aura plus de victoires et de médailles à venir. Soyez assuré qu'en tant que pays, nous vous appuyons tous », at-il déclaré.

Dans les sports d'équipe, les Seychelles ont atteint la demi-finale du football, le volleyball masculin et féminin, et le basketball féminin.

En demi-finale de football, les Seychelles affronteront la Réunion mercredi à 14h30, tandis que leur hôte, Maurice, affrontera Mayotte. En volleyball, les dames affronteront Maurice en demi-finale tandis que l'équipe masculine rencontrera Madagascar.

Les 10èmes Jeux des îles de l'océan Indien, qui se sont ouverts à Maurice, se termineront vendredi 28 juillet.