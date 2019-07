Cote d'Ivoire: Commandeur de l'ordre national - Mohamed El Kettani et Attijariwafa Bank honorés

La Grande chancelière de l'Ordre national, Mme Henriette Dagri Diabaté a élevé, le lundi 22 juillet 2019, Mohamed El Kettani, PDG du groupe bancaire Attijariwafa bank au grade de Commandeur de l'Ordre national ivoirien, en présence du ministre des Affaires présidentielles, Birahima Téné Ouattara.

« Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Commandeur de l'Ordre national de la Côte d'Ivoire ».

Mme Dagri Diabaté a prononcé cette formule consacrée, après avoir expliqué la distinction de Mohamed El Kettani : « Votre nom a une forte résonnance dans l'histoire de la diplomatie ivoiro-marocaine du temps de l'amitié exemplaire entre sa Majesté le Roi Hassan II et le Président Félix Houphouët-Boigny et jusqu'à une date récente, sans discontinuité, le consul de la Côte d'Ivoire à Casablanca était un El Kettani .

Aujourd'hui, au moment où sa Majesté le Roi Mohamed VI et le Président Alassane Ouattara ont mis la coopération ivoiro-marocaine au niveau décisif que chacun peut constater.

Au moment où le Maroc se positionne comme le premier partenaire économique africain de la Côte d'Ivoire, je suis particulièrement heureuse de retrouver en vous, M. El Kettani, une figure et un symbole de la continuité des relations d'amitié entre nos deux pays et nos deux peuples et je vous félicite pour la qualité et le volume des activités de votre banque en Côte d'Ivoire ».

Mohamed El Kettani : « Je me sens encore plus responsable des relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc »

En guise de remerciements pour « cette marque de considération », Mohamed El Kettani a dit que le groupe bancaire qu'il dirige sera « l'un des plus grands catalyseurs des relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc », dans l'intérêt du continent africain : « Je tiens à rendre, à travers cette décoration, hommage à toutes les femmes et tous les hommes de notre groupe qui travaillent, au quotidien, au service du progrès de mon deuxième pays, qu'est la Côte d'Ivoire.

C'est un immense honneur et un encouragement à poursuivre nos efforts en faveur de la coopération sud-sud.

Je me sens encore plus responsable à l'égard de la Côte d'Ivoire et des relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. La force d'un groupe comme le nôtre, c'est la détermination des hommes et des femmes, l'expertise au service de la Côte d'Ivoire ».