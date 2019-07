Burkina Faso: Les "Semences d'Espérance" du Cardinal Philippe Ouédraogo

Le Cardinal Philippe Ouédraogo a dédicacé, le jeudi 18 juillet 2019 à l'Archevêché de Ouagadougou, son livre "Semences d'Espérance". L'œuvre est un recueil des conférences et enseignements de l'auteur.

Après "Dieu seul suffit" (2016), et "La parole de Dieu au cœur de l'adoration eucharistique" (2017), le Cardinal Philippe Ouédraogo vient d'ajouter une œuvre à sa bibliographie.

Intitulé "Semences d'Espérance", le nouvel ouvrage a été dédicacé, le jeudi 18 juillet 2019 à Ouagadougou, en présence des hommes et femmes de médias.

Présentée par l'abbé Gabriel Ilboudo, l'œuvre, composée de 240 pages, est une compilation des conférences et enseignements délivrés par l'auteur entre 2011 et 2018.

Elle comporte quatre sections, à savoir "La paix au cœur du dialogue interreligieux", "Rôle et mission de la jeunesse", "Sainteté et la mission des fidèles du Christ" et "Eucharistie, mariage, Sceam" (Symposium des Conférences Episcopales d'Afrique et de Madagascar).

De l'avis de l'abbé Ilboudo, le document aborde les nombreux défis sociaux et religieux du monde actuel (l'intolérance, l'exclusion, l'extrémisme religieux et violent, etc.).

"Les thèmes de la famille et du mariage sont traités de manière exhaustive. Car, pour le cardinal Ouédraogo, il s'agit du socle de toute société et premier lieu d'apprentissage de la cohésion sociale.

Les problèmes liés à l'indissolubilité du mariage, au divorce et au remariage sont donc passés au crible par l'auteur", a souligné le présentateur du livre.

Par ailleurs, le rôle de la jeunesse dans l'édification de la famille et de la cité, a-t-il poursuivi, a été largement développé à travers la catéchèse pour les journées mondiales des jeunes (Madrid 2011) et la rencontre internationale organisée par Sant 'Egidio.

Le cardinal Philippe Ouédraogo invite également, à l'entendre, les laïcs à jouer leur rôle dans l'Eglise; les religieuses, à une homélie sur la vie consacrée; et les prêtres à la mise en exergue de la sainteté et de la mission du curé.

"Le livre se referme sur le thème de la solidarité et du partage dans le contexte africain en vue de faire du SCEAM une famille de Dieu forte et engagée", a-t-il déclaré.

Pour lui, les différents thèmes traités par l'auteur touchent toutes les couches de la société (fidèles chrétiens, clergé, politiques, chefs coutumiers, etc.), et se complètent "confortés par la foi en Jésus-Christ Sauveur".

Pourquoi un tel ouvrage? A cette question de l'un des journalistes, le cardinal Philippe Ouédraogo a répondu que tout évêque de l'Eglise catholique, revêtu de la plénitude du sacerdoce, exerce une triple fonction: Enseigner, gouverner et sanctifier.

"Au cours de mon ministère apostolique, j'ai eu l'opportunité de participer à une série de rencontres relatives au dialogue interreligieux et culturel, en vue de construire un monde de paix.

Ce livre est donc un écho partiel, voire un grenier modeste de la doctrine de l'Eglise sous plusieurs facettes", a-t-il expliqué. Publié par les Editions Vivre-Ensemble, le livre "Semences d'Espérance" est disponible à la librairie Jeunesse d'Afrique au prix de 2 000 F CFA.