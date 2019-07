Algérie: Natation/Mondial 2019 - Les Algériens Sahnoune et Syoud éliminés aux séries

Gwanju, Corée du Sud — - Les nageurs algériens Oussama Sahnoune et Jaouad Syoud ont été éliminés dans les séries de leurs épreuves respectives, le 100m nage libre et le 200m quatre nages, disputées mercredi à Gwangju en Corée du Sud, pour le compte des Championnats du monde.

Dans l'épreuve du 100m nage libre, Oussama Sahnoune a pris la 10e position de la 11e série en 49.08, obtenant le 23e chrono des 13 séries.

La 11e série est revenue à l'Américain Caeleb Dressel (47.32), devant le Brésilien Marcelo Chierghini (47.95) et l'Hongrois Nandor Nemeth (48.36). Les six premiers de cette série ont pu se qualifier en demi-finales, prévues plus tard dans la journée, alors que la finale aura lieu jeudi.

Dans l'épreuve du 100m nage libre, tous les qualifiés sont issus des séries 11 (6 qualifiés), 12 (4) et 13 (6).

Sahnoune participera également aux éliminatoires du 50m nage libre prévues vendredi. Il sera aligné dans la 13e et avant-dernière série pour une place en demi-finales (prévues l'après-midi de la même journée), avant la finale qui aura lieu samedi.

De son côté, Jaouad Syoud n'a pu se qualifier aux demi-finales de l'épreuve du 200m quatre nages, malgré sa victoire dans la 2e série en 2:01.76, devant Christoph Meier (Liechtenstein) en 2:02.68 et Svetlozar Nikolov (Bulgarie) en 2:04.99.

Avec son chrono, Syoud a obtenu le 27e temps des six séries, alors que les 16 qualifiés pour les demi-finales étaient dans la 5e série (avec six qualifiés), les 4e et 6e (avec cinq qualifiés pour chacune d'entre elles).

Syoud nagera dimanche aussi dans la 3e des cinq séries du 400m quatre nages.

Lundi, la nageuse algérienne Souad Nefissa Cherouati s'était classée en 8e position du 1500m nage libre qu'elle a parcouru en 17:25.12, dans la 1re série.

Elle devra aussi prendre part, vendredi, à l'épreuve du 800m nage libre et sera alignée dans la 2e série.

L'Algérie est présente aux Championnats du monde de Gwangju avec trois athlètes seulement.