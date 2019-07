Cote d'Ivoire: Awards de la Rumba - La première édition annoncée pour le 14 août, à Abidjan

Les férus de la musique congolaise (mélomanes, interprètes de la rumba, producteurs et orchestres) ont désormais une plateforme pour montrer leur talent et valoriser la musique qu'ils aiment mais aussi récompenser ceux qui la font et qui participent à son éclosion.

A cet effet, un promoteur de cette musique et qui l'a « dans la peau » en l'occurrence, Marius Kouadio, organise la première édition des « Awards de la Rumba congolaise » à la salle des fêtes de l'hôtel Geston sis à la Riviera Attoban, le 14 août. Selon lui, il s'agit d'offrir un cadre d'expression à ces talentueux interprètes de la rumba congolaise que compte la capitale ivoirienne.

« Nous permettons aux mélomanes de découvrir pour la première fois sur la même scène tous les orchestres interprètes Rumba de la capitale.

A travers ces awards, nous visons aussi une compétition pour challenger ces orchestres en leur permettant à eux-mêmes et aussi au public de pouvoir évaluer et apprécier les meilleurs d'entre eux en vue de leur professionnalisation et leur mise en lumière.

Le but étant pour nous, de contribuer au vivre ensemble avec les communautés présentes sur notre sol et au brassage culturel, source de richesse » a expliqué le promoteur de cet évènement unique en son genre.

A l'en croire, sont concernés la dizaine d'orchestre de rumba congolaise présente à Abidjan, les mécènes et producteurs, propriétaires de salle de spectacle, lieux d'expression de ces orchestres.

Le concours va se dérouler sur 3 dates en 2 manches éliminatoires suivies de la finale qui verra des prestations des différents orchestres et celle d'une Guest star de la musique congolaise qui sera suivi la délibération et la remise des trophées.