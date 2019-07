Sénégal: CAN 2019 - Lamine Gassama déçu d'avoir perdu de cette façon

L'attente autour du Sénégal était grande mais l'histoire s'est répétée. Comme en 2002, les Lions échouent en finale de la CAN 2019. Faute à l'Algérie qui a déjoué les plans du sélectionneurs sénégalais. Le latéral sénégalais Lamine Gassama revient sur le déroulé de la finale dans un entretien avec Onzemondial.

Pour le joueur de Göztepe, la déception a été grande puisque l'équipe sénégalaise a été la meilleure sur ce match final.

« C'était difficile à accepter par rapport à la physionomie du match. On a pris un but particulier dans un match où l'équipe algérienne avait moins de maîtrise et défendait plus que d'habitude. On a poussé et donné le maximum jusqu'à la fin mais le fait d'avoir perdu dans ces conditions laisse un goût amer », a-t-il fait savoir.

A en croire Lamine Gassama, le manque de réalisme a eu raison des Lions du Sénégal.

« Il manquait ce petit brin de réussite pour faire la différence. Par rapport aux occasions créées, on n'a pas suffisamment marqué même si on a toujours fait preuve d'une grande solidité défensive. L'Algérie est une équipe très difficile à manœuvrer. Face à elle, même une demi-occasion, il faut savoir la mettre au fond », a-t-il conclu.