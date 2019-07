Ile Maurice: Gare du nord - Une commerçante agressée sur fond de vengeance

Elle est encore sous le choc. Kalyanee Beeharry, 51 ans, une habitante de la capitale qui vend des sous-vêtements à la foire de la place de l'Immigration, à Port-Louis, a reçu plusieurs coups de cutter mardi après-midi.

Blessée à l'abdomen, au visage et au bras, elle a subi une délicate intervention chirurgicale à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, où elle est admise. «Elle aurait pu me tuer. Je saignais abondamment et j'ai marché jusqu'au poste de police de Trou-Fanfaron pour chercher de l'aide», raconte Kalyanee Beeharry. Elle estime que son agresseur, une femme qui vend des pistaches à la même foire, lui a tailladé le visage pour se venger. La suspecte, une habitante de Triolet connue des services de police, est activement recherchée.

La victime avait déjà porté plainte contre cette dernière, il y a quelques semaines, pour vol. «J'avais perdu des articles et je la soupçonnais. Je lui ai demandé de me rendre ma marchandise si elle l'avait volée. Une altercation a éclaté. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien pris et d'aller voir la police. C'est ce que j'ai fait», raconte Kalyanee Beeharry. Depuis sa plainte, la patiente se dit victime de menaces par des proches de son assaillante. «Zot dir mwa to pu koné. Mardi kan monn trouv li pé vini mo ti kroir li p vinn koz ar mwa mo pann atann li pou tir ene zarm ar mwa.» La commerçante dit ne pas se sentir en sécurité depuis son agression. «J'ai peur qu'on ne m'attaque à nouveau lorsque je marcherai dans la rue.»