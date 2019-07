Afrique du Nord: Le Soudan participe au Forum arabe sur le patrimoine à Salalah

Salalah, 25 — Le Soudan a participé aux travaux du premier Forum arabe pour le tourisme et le patrimoine qui était organisé par le Centre arabe des médias touristiques, avec la participation d'un certain nombre d'institutions médiatiques, touristiques et patrimoniales dans le monde arabe dans le cadre du Festival du Tourisme de Salalah qu'a terminé ses activités, lundi à l'hôtel de Rotana Salalah.

Les travaux du Forum arabe contient de deux session, le premier intitulé (Investissement touristique et la réalisation les objectifs nationaux... les projets de la future comme un modèle mondiale) et le deuxième (comment promouvoir le marché omanais), en plus d'organiser des ateliers spécialisés dans plusieurs domaines.

L'expert soudanais en médias touristiques, Mohammed Abdu Al qader a expliqué que la participation du Soudan dans le forum visant de partager des expériences avec des frères arabes et renforcer sa contribution dans le domaine du tourisme et du patrimoine.

Il a confirmé que le Soudan est riche en patrimoine qui lui rend un pays important dans la carte du tourisme arabe, et qu'il a engagé à participer au forum malgré les circonstances politiques du pays et va positivement contribuer à son important rôle en présentant le patrimoine humanitaire.