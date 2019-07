Madagascar: Tinoka Roberto - « Le sport malgache est en train de prendre son envol »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto aux côtés de la présidente de la Fédération malgache d'athlétisme, Norolalao Andriamahazo.

Il était là depuis le début de la compétition. Fidèle à ses principes d'être toujours à l'écoute et aux petits soins des athlètes, Tinoka Roberto, ministre de la Jeunesse et des Sports essaie d'être présent dans tous les sites de compétition. Hier après-midi, il était au Stade de Bambous pour assister aux différentes finales des épreuves d'athlétisme. « Pour l'heure, on n'a pas à se plaindre des résultats. En tant que pays hôte, Maurice est avantagé en termes de nombre d'athlètes engagés, ce qui a sans doute un impact dans les résultats. Madagascar et la Réunion se relaient à la deuxième place. Une chose est sûre, le sport est en train de se réveiller et de prendre son envol. Polémiquer sur la présence du chef de l'Etat, Andry Rajoelina aux Jeux des Îles, je trouve que c'est un faux-débat.

Ces athlètes et jeunes sont des Malgaches et méritent le soutien du président de la République qui est le père de la nation. En allouant 300 millions de dollars dans la construction et rénovation des infrastructures sportives, le président Andry Rajoelina place le sport au premier rang et est conscient que c'est l'un des plus importants leviers pour le développement », a expliqué le numéro Un du sport malgache. Et de continuer « les résultats sportifs reflètent la santé économique d'un pays ».