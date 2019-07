Madagascar: Scène - « Voromailala » de Rosa Beby : Ah ! Ces riches !

Une des « pièces maîtresses » de la Troupe Jeannette, « Voromailala » retrouvera prochainement les planches. Focus sur cette œuvre de Rosa Beby.

« Voromailala », une pièce théâtrale inscrite dans le genre classique, pourtant empruntant quelques portions à la tragi-comédie. Où l'absurdité d'une époque, personnifiée par un père pataugeant dans le désir de prestige, un personnage presque politique, côtoie la liberté d'aimer, un vent d'humanité campée par sa têtue de fille, forcée à s'unir avec un « bon parti ». Ecrite par Rosa Beby, un auteur qui serait originaire d'Ambositra, « Voromailala » a été un succès dès sa première présentation par la troupe Jeannette en 1942 au théâtre municipal d'Ambatovinaky.

« Les auteurs s'inspiraient de leur époque, l'amour interdit poussé par la différence de classe, entre les riches et les pauvres marquaient cette période, et même encore aujourd'hui. C'est sans doute pour cela que cette œuvre continue à avoir du succès jusqu'à maintenant », reconnait ValoniainaRanaivoson, coordinateur au sein de la troupe Jeannette. « Voromailala » fait partie des quatre pièces faisant la renommée de cette compagnie fêtant cette année ses 90 années sur les planches. A travers celle-ci, on ressent le déchirement l'âme égarée d'une société fouettée par le vent colonial et ses remous.

Mutation en sourdine. Délaissant le côté trop flagrant du rapportdes dominants et des dominés, Rosa Beby a effectué avec une intelligence lucide, une chirurgie, avec le plus aiguisé de ses scalpels, des tensions générationnelles, de la lutte des classes, des passions de jeunesse... Otant les fards de l'« humain malgache » au fil des actes. Une manière de démystifier les mutations et les doutes. L'auteur universalise les tiraillements sociaux, voire identitaire, qui secouaient les familles sous les bottes d'une oppression étrangère. Les amours interdits et les mariages de raison, de l'antiquité à l'époque moderne, ont toujours alimenté l'imaginaire artistique.

Voici l'histoire. Un papa « riche et aimant » veut marier sa fille avec un bien-né de la bourgeoisie. Individu assez distrayant s'il vivait à l'époque actuelle, profitant pleinement de sa bonne fortune familiale. Alcoolique, coureur de jupons, dépensier, comportements risqués devenant des qualités quand ils sont camouflés par son rang. Tandis que la jeune femme, ayant déjà trouvé l'élu de son cœur, refuse cette alliance imposée. Guerre psychologique, manipulations des sentiments... tout y passe dans « Voromailala », avec une panoplie d'acteurs bien fournis.

Les comédiens et comédiennes qui joueront prochainement « Voromailala »sera habillée par le styliste Vida.

Auteur prolifique.Puisque la pièce est jouée par neuf comédiens et comédiennes. « Chacun campe un personnage », assure Volaniaina Ranaivoson. C'est dire du talent de l'auteur, Rosa Beby, qui aurait choisi un nom de femme pour sa plume afin d'embrouiller la vigilance des colons. L'administration française coloniale avait en horreur le théâtre et ses auteurs. « Il y avait des messages politiques à travers cet art, mais surtout dans les chansons, par exemple, le morceau : Misava ihany ny raho-mitatao, comportait un message politique », reconnait le coordinateur de la troupe Jeannette.

« Voromailala », c'est également un coffret du patrimoine musical du théâtre malgache. « Nous avons également tendance à oublier que des titres comme : Bakobako roa, qui est chantée dans cette pièce, sont des chansons de théâtre. Pour la plupart, ce sont des chansons d'antan ou kalon'ny fahiny. Pour nous, hommes et femmes de théâtre ce sont avant tout des chants théâtraux », selonValoniainaRanaivoson. La pièce revivra à nouveau le 9 août à l'Arena Ivandry à partir de 19 h. L'évènement sur scène du mois sans aucun doute. Et pointant petit à petit à l'horizon : un siècle de théâtre pour la troupe Jeannette.