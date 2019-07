Madagascar: Telma - Partenariat avec LeKiosk pour un accès gratuit à des magazines internationaux

Du nouveau pour les clients qui ont souscrit aux offres mensuelles de Telma. Depuis le 23 juillet, ils ont droit à un accès gratuit au premier kiosque digital européen, LeKiosk.

Telma devient en effet le partenaire de LeKiosk, kiosque numérique N°1 en Europe. Avec ce partenariat, les clients qui souscrivent à une offre mensuelle (FIRST, Telma Net One Month) ainsi que les abonnés à la Fibre by Telma auront accès à un large catalogue de journaux et de magazines internationaux.

Simple

Un régal en somme pour les fidèles de Telma qui auront à leur disposition plus de soixante-quinze magazines internationaux comme Tribune Afrique, L'Economie Internationale, Magazine Afrique ; des magazines féminins comme Elle, Marie Claire, où encore la presse quotidienne française dont l'Express et Libération. L'accès à LeKiosk est simple. Il suffit de souscrire aux offres. FIRST, Telma Net One Month, pour avoir par sms un code promotionnel, sans coût supplémentaire. Une fois cette procédure réalisée, l'abonné peut accéder gratuitement pendant 30 jours à LeKiosk. Pour les abonnés à la Fibre, le code promotionnel leur sera automatiquement envoyé par mail et sera valable jusqu'à la fin du contrat. Il suffit ensuite de télécharger l'application LeKiosk sur Google Play ou sur Apple Store et de s'inscrire en mentionnant le code promotionnel Telma. Pour ceux qui ont une préférence pour la lecture sur ordinateur, il faut se rendre sur le site www.kiosk.com.

Engagement

Avec ce partenariat avec LeKiosk, Telma confirme une fois de plus son engagement à faire de chaque Malagasy un citoyen du monde digital. Telma a choisi LeKiosk, leader français de la presse digitale, pour sa grande implication dans le développement de la meilleure expérience produit selon les notes obtenues sur les plateformes de téléchargements d'applications (4,3/5 sur Google Play et 4,6/5 sur Apple Store). « C'est un vrai plaisir de lancer cette collaboration avec Telma. Nous sommes très heureux de pouvoir rendre LeKiosk disponible à Madagascar. De plus, ce partenariat affirme notre ambition de nous étendre à l'international. », Se réjouit Laurent Malek, Directeur des opérations internationales de LeKiosk. Un partenariat gagnant, au service de la population, en somme.