Madagascar: Rue Albert Zafy - Symbole de la démocratie et de la réconciliation

Une rue en hommage au Père de la démocratie et de la réconciliation nationale a été inaugurée hier à Ivandry.

Une inauguration placée sous le signe de la réconciliation. La décision de baptiser « Lalana Albert Zafy », une portion de rue entre le stade d'Alarobia et la Villa Elizabeth à Ivandry vient de la Commune Urbaine d'Antananarivo dirigée par la maire TIM Lalao Ravalomanana, certes, mais, l'événement a réuni hier des personnalités issues des différentes tendances politiques et des différentes régions de Madagascar. « Cette inauguration n'est qu'une manifestation matérielle de notre attachement aux valeurs défendues de son vivant par le Pr Zafy Albert. Mais l'essentiel, c'est que le maire de la Capitale Lalao Ravalomanana nous a ouvert un chemin menant vers une vraie démocratie et une véritable réconciliation nationale. », a déclaré l'ancien ministre Tabera Randriamanantsoa, l'un des anciens compagnons de lutte du Pr. Zafy Albert.

Durant la cérémonie d'inauguration du « Lalana Profesora Albert Zafy » présidée par la maire d'Antananarivo, le culte religieux a été officié par l'Archevêque d'Antananarivo Odon Marie Arsène Razanakolona. Deux Chefs d'Institution ont été présents dont le président du Sénat Rivo Rakotovao et le président de la HCC Jean Eric Rakotoarisoa. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation Tianarivelo Razafimahefa. La cérémonie a surtout vu la présence de Zafy Thérèse, la veuve du Pr Zafy Albert, et de son fils Zafy Richard. D'anciens ministres du régime de l'homme au chapeau de paille étaient également aperçus hier à Ivandry, pour ne citer qu'Emmanuel Rakotovahiny, Pr Rasolo André et Betiana Bruno. La présence du président de l'Académie nationale, le Pr Raymond Ranjeva, a été aussi signalée.

Décentralisation effective et liberté d'expression. Dans son discours, l'ancien ministre Tabera Randriamanantsoa a rappelé les valeurs et les grands principes défendus à l'époque par le Pr Zafy Albert. Il a martelé que durant le mandat de celui qui est considéré comme étant le Père de la démocratie, la liberté d'expression a été une réalité. « L'accès aux médias publics dont la TVM et la RNM a été libre. Même ses adversaires politiques directs ont pu y accéder. », a-t-il affirmé. Par ailleurs, ce membre dirigeant du CRN (Comité pour la Réconciliation Nationale) a mis l'accent sur le fait que le précurseur de la réconciliation nationale a également milité pour une décentralisation effective. « Il (NDLR : Pr Zafy Albert) a toujours réclamé que les pouvoirs et les moyens de l'Etat ne doivent pas être concentrés dans la Capitale.

Il était convaincu qu'une véritable réconciliation nationale devait passer par la répartition équitable des richesses nationales. Et que pour cela, aucune région de l'île ne doit être oubliée. », a précisé Tabera Randriamanantsoa. Bref, l'inauguration d'hier est porteuse de messages, notamment en cette période où le pays est en proie à des divisions politiques qui sont loin de favoriser sa stabilité. En tout cas, une rue a été inaugurée hier à Ivandry. Dans quelques semaines, une stèle en commémoration du Pr Zafy Albert, décédé le 13 octobre 2017 suite à un Accident Vasculaire Cérébral (AVC), sera érigée à Antaninarenina. Mais, cette fois-ci, la cérémonie sera organisée par le pouvoir central.