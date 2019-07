Madagascar: Nouveau gouvernement Ntsay - Une seule nouvelle ministre

La nouvelle équipe du Premier ministre Christian Ntsay, si on peut l'appeler ainsi, va tenir son premier conseil des ministres ce jour.

Les noms du troisième gouvernement de Ntsay Christian sont connus. Par rapport au précédent gouvernement, il n'y avait eu qu'un seul changement. Ainsi pour le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le professeur Madeleine Félicité Rejo Fienena a cédé sa place à Blanche Nirina Richard. Cette nouvelle ministre n'est autre que la fille de l'ancien ministre des Affaires Etrangères, du temps de la IIE République Christian Rémi Richard. Les députées Marie Thérèse Volahaingo et Lucien Irmah Naharimamy ont de nouveau réintégré leurs postes, il s'agit respectivement du ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et du ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme. Un passage éclair pour ces descendantes d'Eve à la Chambre basse. A l'exception du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, tous ont conservé leurs postes.

Equipe gouvernementale. Sur les listes des ministrables proposé par les députés, aucune n'a été retenue. Pourtant la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa, n'a cessé de clamer que des députés devraient réintégrer la nouvelle équipe gouvernementale. Des bruits ont même circulé que le nouveau gouvernement devrait refléter l'équilibre régional. D'autres avancent même qu'il devrait y avoir une politique d'ouverture, notamment envers les députés indépendants qui sont au nombre de 46 à la Chambre basse. Mais visiblement, cela n'a pas passé. Croyant probablement qu'à l'Assemblée nationale, les indépendants ont pu obtenir la place de Rapporteur Général dans cette Institution, ces derniers ont cru également qu'ils pourraient obtenir un ou pourquoi pas des sièges au sein du nouveau gouvernement. Mais ce ne fut pas le cas.

Mêmes têtes. Au vu de la composition de ce troisième gouvernement pour le Premier ministre et deuxième pour le régime Andry Rajoelina, les mêmes têtes sont toutes revenues, à l'exception du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Est- ce qu'on pouvait ainsi dire qu'ils ont passé avec succès leur test de six mois à la tête de leurs départements ministériels respectifs ?