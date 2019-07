Soudan: Propositions pour réformer le système des taxations

Khartoum — Le Comité économique du Conseil militaire de transition (CTM) a approuvé un ensemble de propositions visant à la stabilité économique et sociale dans le cadre d'un programme national unifié.

Les propositions ont compris un système de réforme fiscale fondé sur des principes d'augmentation de recettes dans le budget, de perception des taxes et redevances, de simplicité et de transparence des paiements fiscaux, de réduction du nombre de taxes et redevances, de révision des exonérations, d'augmentation des taxes sur les biens de luxe et de nombre d'employés en fiscalité et informatisation du système pour faire face à la technologie moderne.

Les propositions ont inclus l'élaboration d'une loi fiscale trimestrielle sur les bénéfices, selon la loi fiscale en vigueur, les impôts sur les sociétés sont calculés et payés une fois par an.

Les impacts des propositions sur l'économie: incluaient des mesures sur le flux des recettes fiscales dans le budget parallèlement à un contrôle accru de la capacité et à une évaluation pour le contribuable.

Les propositions portaient également sur l'importance de réduire la nécessité pour le Ministère des finances et de la planification économique d'emprunter auprès de la banque centrale du Soudan et de demander à cette dernière de payer des impôts sur les intérêts qu'elle tirait des banques commerciales et les intérêts des projets.