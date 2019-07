Gabon: Rigobert Ikambouayat Ndeka - Dynamique unitaire, un parti politique déguisé en syndicat ?

La santé du Chef de l'Etat gabonais fait débat. Il y a quelques jours, sur le plateau du journal Afrique de TV5 Monde, Jean Rémy Yama réaffirmait « son intime conviction sur la mort » du Président. Le gouvernement gabonais, par le biais de Rigobert Ikambouayat Ndeka, Ministre de la Communication, de l'Économie Numérique et Porte-parole lui a répondu, tout en s'interrogeant sur le statut réel de Dynamique unitaire. Syndicat ou parti politique ?

Profitant d'une réunion avec ses collaborateurs, le nouveau ministre de la Communication, de l'Économie Numérique et Porte-parole du gouvernement, Rigobert Ikambouayat Ndeka est revenu sur les propos du président de Dynamique unitaire. Ce dernier reste convaincu qu' « Ali Bongo est mort et n'existe plus ». Pour Jean Rémy Yama : « c'est un questionnement qui part d'un constat. Il ne s'agissait pas d'une déclaration de décès qui émane des autorités ou de la famille. C'est par rapport à l'absence de réponses ».

Rigobert Ikambouayat Ndeka a balayé d'un revers de la main l'argumentaire du syndicaliste. « L'intime conviction procède de l'appréciation des faits ou des preuves soumis au débat » affirme-t-il. Pour le membre du gouvernement, le président de Dynamique unitaire ne dispose ni de preuves, ni de faits pouvant soutenir sa « fameuse intime conviction ». Le ministre estime que monsieur Yama n'est ni juridiquement capable, ni techniquement compétent pour déclarer un décès.

Selon le Porte-Parole du gouvernement, le Président de la centrale syndicale fait preuve de mauvaise foi et de déni de vérité. « Il (Jean Rémy Yama, NDLR) aurait pu profiter de cette occasion pour éclairer l'opinion nationale sur l'intime confusion qu'il fait régner à Dynamique unitaire. Est-ce un parti politique ou un syndicat » ? s'interroge le patron de la Communication gabonaise.

Rigobert Ikambouayat Ndeka affirme et réaffirme que le Chef de l'État gabonais est bel et bien vivant, en témoignent, par exemple, les nombreuses visites de ses homologues africains. « Les Gabonais et Gabonaises, savent qu'Ali Bongo Ondimba est bel et bien vivant. On le voit circuler à Libreville. Il préside les réunions de sa compétence. Les Chefs d'État qui ont récemment effectué le déplacement de Libreville pour des visites d'amitié et de travail ont bel et bien rencontré leur homologue qui s'emploie chaque jour à relancer l'activité économique afin de transformer rapidement le Gabon ».

Pour rappel, le gouvernement gabonais a condamné les propos du Président de Dynamique unitaire et lui a interdit l'accès aux médias publics.

L'Enfant Soleil