Afrique: Classement FIFA - Le Sénégal est 20e, l'Algérie bondit

Photo: CAF

Sadio Mane, du Sénégal, mise au défi par l'Algérie Adlane Guedioura lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 entre le Sénégal et l'Algérie au Stade international du Caire, le 19 juillet 2019

La Belgique reste en tête du classement des nations établi chaque mois par la Fédération internationale de football (FIFA). Un Classement FIFA où le Sénégal (20e) reste l'équipe africaine la mieux placée, et où l'Algérie, récente vainqueur de la CAN 2019, a bondi de 28 places, atteignant le 40e rang.

Finaliste de la Coupe d'Afrique des nations 2019, le Sénégal reste l'équipe africaine la mieux positionnée au sein du Classement FIFA. Le Sénégal atteint en effet la 20e place de cette nouvelle édition. C'est la première fois que les « Lions de la Téranga » intègrent le Top 20 de ce baromètre établi mensuellement par la Fédération internationale de football (FIFA).

Et les tous frais champions d'Afrique ? Les Algériens ne sont que 40e, derrière les Tunisiens (29e) et les Nigérians (33e), mais devant les Marocains (41e) et les Egyptiens (49e). Toutefois, les vainqueurs de la CAN 2019 ont fait un bond de 28 rangs par rapport à juillet.

Madagascar progresse aussi

Les deux autres plus fortes progressions du mois (+12) sont à mettre au crédit du Nigeria, troisième de la dernière Coupe d'Afrique, et de Madagascar, surprise de la compétition.

Les plus fortes régressions concernent des équipes qui ont souffert lors de la CAN 2019, comme le Burundi (148e, -14), la Tanzanie (137e, -6), la Namibie (121e, -8) et la RD Congo (56e, -7).

A noter que la Somalie et l'Erythrée ferment toujours la marche, au-delà de la 200e place, juste devant Djibouti...