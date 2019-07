Ghana/Tunisie: Kwame Bonsu - Le Ghanéen débarque à l'Espérance de Tunis

L'Espérance Sportive de Tunis a officiellement annoncé ce jeudi l'arrivée du milieu de terrain ghanéen Kwame Bonsu. Il s'est engagé pour une période de quatre ans avec les Sang et Or de Tunis.

Ce renfort pour l'Espérance Sportive de Tunis intervient pour pallier le départ du camerounais Franck Kom vers le Qatar. Le milieu de terrain de 25 ans a porté les maillots de l'Asante Kotoko et des clubs suédois, FC Rosengard, Mjallby AIF et Gefle IF.

L'équipe ghanéenne, Asante Kotoko touchera 150 000 dollars en contrepartie. Le joueur, a passé les visites médicales avec succès. Il sera le remplaçant du Camerounais, Franck Kom, parti à Al Rayan au Qatar.

Parti jeune en Suède en 2014 à l'âge de 19 ans, Kwame Bonsu a évolué au FC Rosengård en prêt, puis au Mjällby AIF et au Gefle IF. Le joueur qui jouait alors depuis trois ans en championnat suédois a été accusé de violences conjugales et de viol par sa femme suédoise. Il a été condamné en 2017 à deux ans de prison mais n'a passé finalement que onze mois derrière les barreaux.

À sa sortie, son club de Gefle résilie son contrat, l'obligeant à quitter la Suède. De retour au Ghana, il signe en octobre 2018 en faveur de l'Asante Kotoko, plus grand club ghanéen de football basé dans la ville de Kumasi.