Algérie: Le FLN réaffirme son appel à un dialogue pour un consensus national

Alger — Le parti du Front de libération nationale (FLN) a réaffirmé mercredi sa position en faveur "d'un dialogue national sérieux, rassembleur et réunificateur devant conduire à un consensus national pour l'élection d'un président de la République le plus tôt possible et ce en harmonie avec les positions de l'institution de l'Armée et de la Présidence".

Dans un communiqué sanctionnant la réunion des secrétaires de mouhafadate et des présidents de comités de transition du parti, le FLN s'est dit "disposé à oeuvrer avec sérieux et dévouement avec tous les efforts nationaux visant la satisfaction des revendications populaires et l'accélération de la création d'une nouvelle période dans la vie de la nation".

A ce propos, le FLN a salué "la position nationale et souveraine de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) et la détermination et la sagesse de sa direction novembriste pour s'engager à accompagner et s'entendre avec les revendications légitimes du peuple".

A cette occasion, le FLN a rendu hommage "à l'ANP qui veille à assurer la sécurité de l'Algérie et son intégrité territoriale et à préserver l'unité de son peuple", saluant le rôle de tous les corps de sécurité qui "accomplissent leur mission avec civisme et professionnalisme méritant ainsi toute gratitude et reconnaissance".

Il a salué "l'approche politique proposée par le chef de l'Etat, une approche qui véhicule des messages de sérénité et favorise le dialogue tout en présentant de véritables garanties pour un dialogue inclusif, transparent et intègre menant à l'organisation d'une présidentielle dans les plus brefs délais".

A ce propos, le FLN a accueilli favorablement "toutes les propositions constructives visant à corriger le parcours du parti et à consolider son unité, dénonçant, par ailleurs, tout comportement portant atteinte à légitimité de la direction en tentant de salir l'image du parti".

En outre, la même formation politique a exprimé "ses remerciements au peuple algérien vaillant ayant exprimé fortement son unité, sa cohésion et son attachement à sa patrie".

Le FLN a exprimé, aussi, son adhésion aux revendications légitimes du peuple algérien", affirmant sa "détermination à préserver le pacifisme de son mouvement en contrant toute tentative visant à le récupérer et le détourner de ses nobles objectifs".