Afrique: Classement FIFA - L'Algérie dans le top 40 mondial, le Sénégal toujours leader en Afrique

Photo: CAF

Sadio Mane, du Sénégal, mise au défi par l'Algérie Adlane Guedioura lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 entre le Sénégal et l'Algérie au Stade international du Caire, le 19 juillet 2019

Le dernier classement FIFA a été publié ce 25 juillet. A l'issue de la CAN 2019, les équipes qui ont fait forte impression ont été récompensées.

C'est la cas du vainqueur, l'Algérie, qui a fait une remontée incroyable de 28 places. Madagascar également gagne 12 places et entre dans le top 100 mondial.

Finaliste à la CAN 2019 le Sénégal garde sa position de leader sur le continent mais gagne deux places. Il est désormais 20ème. Le Bénin, quarts de finaliste à la CAN 2019 gagne 6 places et est classé désormais 82ème. La Tunisie perd 4 places (29ème) mais reste tout de même 2ème en Afrique.

La RDC, suite à sa contre performance à la CAN 2019 chute de 7 places et se classe 56ème mondial. Le Cameroun est 53ème, la Côte d'Ivoire 57ème. Le Togo n'a pas bougé et est 128ème mondial.

Notons que la Belgique, le Brésil, la France, l'Angleterre et l'Uruguay ferment le top 5 mondial.

Voici le Top 10 en Afrique :

Cote d'ivoire 57ème

1- Sénégal (20ème)

2- Tunisie (29ème)

3- Nigéria (33ème)

4- Algérie (40ème)

5- Maroc 41ème

6- Egypte (49ème)

7- Ghana (50ème)

8- Cameroun (53ème)

9- RDC (56ème)

10- Côte d'Ivoire (57ème)

Rendez-vous le 19 septembre pour le prochain classement FIFA.