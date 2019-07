Ile Maurice: HSC Pro - D'anciens élèves racontent

Lancé officiellement par le ministère de l'Éducation en mai 2014, le Higher School Certificate Professional (HSC Pro) a vu ses premiers élèves, en Lower VI (Grade 12), à partir de janvier 2015.

Ils étaient quelque 125 garçons et filles, de 11 collèges, à se lancer dans cette nouvelle option. Fin 2016, 86 candidats ont pris part aux premiers examens du HSC Pro. Trois ans après, ce programme éducatif mêlant l'académique au professionnel reste toujours une option pour les élèves ayant terminé le School Certificate (SC). Ceux qui choisissent le HSC Pro bénéficient de l'apprentissage à l'école de même que des stages en entreprise. Suivant les mesures budgétaires, à partir de 2019, il y aura deux lauréats pour le HSC Pro. Que font les anciens élèves ayant participé à ce programme ? Où sont-ils aujourd'hui ?

Lakshita Mauracheea, une des élèves ayant pris part aux examens du HSC Pro l'année dernière, se retrouve aujourd'hui à la Curtin University. Elle y suit des cours en Tourism Hospitality and Marketing. «Avec le HSC Pro, nous avons l'occasion de développer notre sens de la communication et de travailler en équipe. C'est une approche différente», confie-telle. La jeune fille était première dans le Compulsory Subsidiary Subject, Global Perspectives, en 2018. «Si j'avais voulu, j'aurais pu obtenir un emploi, mais j'ai décidé de continuer mes études», souligne-t-elle.

Forger la personnalité

Cette qualification n'étant pas si différente du HSC purement académique, elle apporte cependant un plus aux élèves. Son avantage : forger la personnalité des apprenants et développer une connaissance pour leur permettre de faire face au monde du travail, à Maurice comme à Rodrigues.

Grishma Gandiappallasami a, elle, terminé le HSC Pro en beauté, avec des distinctions. Âgée de 19 ans, elle est ambitieuse et attend une réponse de l'université pour continuer ses études. «J'ai choisi le HSC Pro, car il y avait un problème de combinaison de matières à l'école. J'aime tout ce qui est technique, donc j'ai vraiment aimé ce côté particulier du cours», relève-t-elle. Elle veut se lancer comme développeuse Web.

À ce propos, Lucien Finette, ex-directeur du Mauritius Examinations Syndicate (MES), nous explique que le concept du HSC Pro, qu'il avait aidé à mettre sur pied en collaboration avec le ministère et Cambridge International Examinations, a été créé en se basant sur l'Australian Education System. «Le but de cette qualification est d'offrir aux jeunes une ouverture vers le monde de l'emploi, après avoir aidé à former des cadres intermédiaires.» L'objectif principal est d'harmoniser le lien entre l'école et le monde du travail.

Pour Lucien Finette, «le HSC Pro à Maurice est une première mondiale, qui a pris plus de sept ans pour voir le jour». Il maintient qu'il faut allier le côté académique de l'éducation au côté professionnel, afin de créer des cadres moyens compétents. Au MES, on nous apprend que le nombre de participants au HSC Pro, par année, tourne autour de 80.

Différent du HSC traditionnel

Le HSC Pro est une qualification professionnelle alternative au HSC traditionnel. Il offre aux élèves une opportunité de trouver un emploi plus facilement. Ceux qui choisissent cette voie optent pour des programmes ayant une dimension d'apprentissage appliquée. Ainsi, ils passent aussi du temps sur un lieu de travail, en y effectuant des stages supervisés. Mais ils ont également la possibilité de poursuivre des études supérieures à l'université, après le HSC Pro. Ce programme vient en quelque sorte combler la disparité qui existe parfois entre les compétences requises par le marché du travail et celles avec lesquelles les élèves du HSC traditionnel quittent l'école.

Le HSC traditionnel offre aux apprenants trois matières au niveau principal (A-Level), ainsi que le General Paper (AS-Level) et une matière subsidiaire (AS-Level). Par contre, le HSC Pro offre aux élèves le choix entre deux formules. Soit, 2 A-Levels + Cambridge Technical en Technologie informatique + Global Perspectives (AS-Level) + 1 AS Level. Ou, 1 A-Level + Cambridge Technical en Technologie informatique + Global Perspectives (AS-Level) + 2 AS-Levels.

