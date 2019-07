Sénégal: La culture, "élément central" des relations entre Dakar et Paris (Christophe Bigot)

Dakar — L'ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot met l'accent sur la "dimension culturelle" des relations entre les deux pays ces trois dernières années, estimant qu'elle est "souvent sous-estimée".

"La culture est un élément central. On sous-estime souvent la dimension culturelle, elle est centrale", déclare M. Bigot lors d'un entretien exclusif accordé à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

"Très souvent, on insiste sur le volet économique ou sur celui militaire et sécuritaire, alors qu'il me semble qu'il y a deux volets essentiels des relations entre la France et le Sénégal : la dimension humaine et culturelle", a insisté le diplomate français qui s'apprête à quitter son poste après avoir passé 4 ans au Sénégal.

Selon lui, la dimension humaine se traduit par les 200.000 Sénégalais vivant en France dont 10.000 étudiants et les 25.000 Français vivant au Sénégal et qui sont "très heureux".

"Cette dimension humaine est essentielle parce que c'est avec ces hommes et ces femmes que l'on construit des projets et que la relation prend tout son sens", souligne Christophe Bigot.

Il estime qu'"une relation qui n'aurait pas d'éléments culturels forts, serait une relation qui serait un petit peu déconnectée de ce que nous sommes vraiment".

"On ne définit pas les hommes uniquement par leurs activités professionnelles. On les définit d'abord par ce qu'ils sont, ce dont ils rêvent, ce dont ils pensent", dit-il.

Il ajoute : "nous avons souhaité faire de la culture un élément central de cette relation et c'est conforme au souhait du président de la République française, Emmanuel Macron qui l'a répété dans son discours à Ouagadougou, tellement le point culturel est essentiel".

"La culture, c'est ce qui nous rattache je dirais aux générations qui suivent comme celles précédentes, nous donne une identité, nous fait sortir de notre quotidien et fait que la France et le Sénégal ont des valeurs communes", fait-il valoir.

Durant ses années, a rappelé le diplomate, la coopération culturelle entre le Sénégal et la France a été "assez plurielle" et "déclinée de manière variée" à l'image des relations entre les deux pays.

"Nos relations ne peuvent pas se nourrir uniquement de 350 ans d'histoire, elle a un avenir, un futur, il faut que nous la construisons ensemble avec des projets, nous en avons construit beaucoup ces trois dernières années", souligne-t-il.

Le diplomate cite le soutien apporté aux débats d'idées, notamment "Les Ateliers de la pensée" initiés en 2016 par l'économiste écrivain sénégalais Felwine Sarr et l'historien et écrivain camerounais Achille Mbembe.

"Il était important de réunir ici à Dakar, une ville intellectuelle, des universitaires, des penseurs qui viennent souvent à l'Institut français avec notre appui penser l'Afrique", dit-il.

Il se réjouit de voir des intellectuels qui travaillent à l'étranger et qui ont une vision "assez distancier" du sujet comme le philosophe Souleymane Bachir Diagne de Columbia université prendre part à ces rencontres.

Il y a aussi le rôle joué par les Instituts français à Dakar et Saint-Louis et les Alliances françaises de Kaolack et Ziguinchor dans la découverte de nouveaux talents dans les différentes disciplines artistiques que sont la musique, la danse, le théâtre et le cinéma, le designer, etc., a fait savoir l'ambassadeur de France.

Christophe Bigot a également fait part de l'appui de son pays à des artistes forts reconnus déjà comme le rappeur Didier Awadi, les chanteurs Ismaïla Lo et Coumba Gawlo Seck.

"Je suis très fier du rôle qu'a joué l'Institut français pour accompagner le tout début il y a fort longtemps de deux artistes avec qui j'ai eu le grand honneur de discuter et qui sont aujourd'hui disparus à savoir le plasticien Issa Samb dit +Joe Ouakam+ et le sculpteur Ousmane Sow", témoigne-t-il.

"Ces instituts et ces Alliances, leur vocation n'est pas en quelque sorte d'apporter la culture française au Sénégal, mais d'appuyer la culture sénégalaise et africaine ici, de créer des synergies, faire cet effort sur la durée et accompagner les artistes africains", a-t-il dit.

L'ambassadeur donne comme exemple une jeune chanteuse découverte à l'institut français de Saint-Louis et qui va être accompagnée pour participer à une résidence d'artistes à Bordeaux appelée les "Nuits de la musique".

La médiathèque de l'institut français de Dakar qui était un peu "vieillie" a été rénovée pour dit-il, être à la hauteur des nouveaux besoins sur le mode numérique

L'ambassadeur estime que la culture n'est pas enfermée dans son plateau, car il y a eu des évènements organisés dans les rues de Pikine en banlieue dakaroise et à Ziguinchor au Sud du pays.

Il y a eu aussi les "Francofolies" où des jeunes de la banlieue de Marseille et de Strasbourg ont rencontré ici des jeunes de la banlieue de Dakar pour échanger sur cette expérience des banlieues, a-til rappelé.

La France, a-t-il ajouté, est dans le micro en soutenant individuellement des artistes ou des structures, comme l'Ecole des sables, l'Ecole des cirques, les résidences d'artistes à Saint-Louis, la galerie de "Manège" avec des expositions d'artistes africains, etc.

L'ambassadeur de France a cité aussi des projets structurants dans plusieurs domaines, cinéma, muséographie, la résidence d'artistes à Saint-Louis intégré dans la ville, etc.

"La culture a aussi des résonnances économiques, il faut appuyer les artistes pour qu"ils contribuent à l'économie sénégalaise, au tourisme et faire connaître et faire venir des touristes européens qui veulent connaître les artistes sénégalais", estime M. Bigot.

Il donne l'exemple de la mode où des stylistes comme Rama Diaw et Adama Paris, créent des concepts store à Paris pour faire connaître le "Made in africa".