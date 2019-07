Congo-Kinshasa: Enjeux politiques - L'ONU exhorte à la mise en place rapide d'un gouvernement responsable

La représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies en RDC, qui intervenait, le 24 juillet, par vidéoconférence au Conseil de sécurité, a exhorté les parties prenantes aux discussions à faire des concessions nécessaires pour finaliser la composition du prochain gouvernement.

Les Nations unies affichent de plus en plus un intérêt grandissant sur la situation sociopolitique qui prévaut en RDC. C'est aux fins d'en savoir un peu plus que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies en RDC s'est fait le devoir d'expliquer, via vidéoconférence, au Conseil de sécurité, le mercredi 24 juillet, les enjeux politiques et sécuritaires actuels de la RDC. Sans ambages, Leila Zerrougui a dressé le bilan du pays plus de six mois après les élections de décembre 2018.

Pour elle, la situation actuelle en RDC est à la fois satisfaisante et préoccupante, mettant en relief les nombreux progrès réalisés soutenus notamment par des réformes audacieuses qu'entreprend Félix Tshisekedi. « Le président Tshisekedi a clairement exprimé son intention d'initier des réformes audacieuses, lesquelles, si elles sont totalement mises en œuvre, devraient conduire au renforcement des institutions congolaises et à l'amélioration des conditions de vie des Congolaises et des Congolais », a-t-elle indiqué.

Tout en saluant les efforts du nouveau pouvoir visant la normalisation des relations entre la RDC et les États voisins, Leila Zerrougui estime que cette promotion de bon voisinage contribuera, à coup sûr, à transformer la région des Grands lacs en un havre de paix et de développement en l'inscrivant dans une perspective d'intégration économique régionale. Elle reste cependant dubitative sur le plan intérieur où, à l'absence d'un gouvernement responsable, la conduite des affaires de l'Etat semble ne pas être un modèle du genre. D'où son plaidoyer pour la mise en place urgente d'un exécutif national censé prendre en main les rênes du pays. Et de faire observer que « l'absence d'un gouvernement opérationnel est préjudiciable à la mise en place de relations solides avec les partenaires et à la mise en œuvre d'importantes réformes de la gouvernance et des institutions, qui pourraient contribuer à la consolidation d'un processus de transition encore fragile ». Enfin, elle a exhorté toutes les prenantes aux discussions sur la formation du gouvernement à « préserver les acquis engrangés lors des élections et de la passation pacifique du pouvoir et à faire les concessions nécessaires pour finaliser la composition du gouvernement ».