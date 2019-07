Sénégal: Thiès - L'Ecole de l'Armée de l'air fête sa 7-ème promotion

Thiès — Au total, 37 sous-officiers issus de la 7-ème promotion du Brevet élémentaire de maintenance aéronautique de l'Ecole de l'armée de l'air (EAA), ont été fêtés jeudi lors d'une cérémonie de baptême à la base aérienne de Thiès, a constaté l'APS.

La cérémonie présidée par le sous-chef d'état-major général de l'armée, Cheikh B. Cissokho, a enregistré la présence de chefs de service, de responsables de la gendarmerie, de chefs d'établissements scolaires, d'officiers, sous-officiers et militaires du rang.

Au nombre de 37, dont 26 Sénégalais, parmi lesquels deux gendarmes, cinq Togolais et six Béninois, les sous-officiers viennent de boucler deux ans de formation en maintenance aéronautique, avec les spécialités de vecteur, d'avionique et d'armement bord.

Les nouveaux sortants ont reçu la veille leurs galons de sergent. Le sergent Kamel Dine Tidjani, originaire du Bénin, est major de cette promotion.

La présente promotion a comme parrain feu l'adjudant Idy Fall, décédé en octobre 2010, après 33 ans de service.

Le sous-chef d'état-major général des armées le vice-amiral Cheikh B. Cissokho a invité les nouveaux sergents à prendre exemple sur leur parrain, un "sous-officier jovial et généreux", dans l'exercice de leur métier d'aviateur, un métier "exaltant et exigeant, en perpétuelle mutation".

Il les a aussi invités à faire preuve de "sacrifice", et à se positionner comme des "ambassadeurs" de l'EAA.

Pour lui, l'arrivée de plus en plus d'élèves africains traduit la "marque de confiance" des pays amis à l'endroit du Sénégal. L'école a accueilli cette année cinq Nigérians et Béninois pour les former comme pilotes de chasse.

La création d'une nouvelle filière de contrôleur aérien militaire, aidera au fonctionnement optimal des bases et installations aériennes de l'armée, a-t-il dit.

Le colonel Alimbaye Manga, commandant de l'EAA a rappelé que l'établissement dispose de 6 appareils opérationnels pour la formation, dont trois ont été récemment offerts par la France.

L'Ecole a formé 206 pilotes entre 2010 et 2107.