Cote d'Ivoire: Renforcement de l'ordre national et la discipline - Des régimes disciplinaires spécifiques pour les forces para-militaires adoptés

Les corps para-militaires subiront désormais des sanctions disciplinaires en cas de manquements graves.

Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance N°2018-517 du 30 mai 2018 relative au pouvoir disciplinaire des ministres chargés de la Douane, des Eaux et Forêts, des Affaires maritimes et portuaires ainsi que les policiers des services pénitentiaires a été voté hier mardi 23 juillet par les députés de la Commission Sécurité et Défense de l'Assemblée nationale.

Ce projet de loi a été présenté par le ministre de la Fonction publique, le Général Issa Coulibaly. Les membres de ladite commission ont approuvé à l'unanimité le texte de loi à eux soumis par le président de la République et présenté par le ministre de la Fonction publique.

En effet les 21 députés présents sur les 39 membres de cette commission ont jugé de l'opportunité et de la justesse de la ratification de l'ordonnance N°92-570 du 11 septembre 1992 qui confère au ministère de la Fonction publique les pouvoirs de sanctions disciplinaires de second degré à l'encontre de ses agents.

« Au regard de la spécificité des fonctions des agents de la Douane, des Eaux et Forêts, des Affaires maritimes et portuaires et des Services pénitentiaires, l'Ordonnance N°2018-517 du 30 mai 2018 relative aux pouvoirs disciplinaires des ministres chargés de la Douane, des Eaux et Forêts , des Affaires maritimes et portuaires ainsi que des services pénitentiaires est intervenue pour habiliter ces ministres techniques à prononcer à l'encontre de ces agents, les sanctions disciplinaires du second degré prévues par la loi N°92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut général de la Fonction publique.

Et ce, dans un objectif de maintien de la discipline, qu'induira une plus grande célérité dans la mise en œuvre de ses sanctions » a expliqué le premier responsable de la Fonction publique ivoirienne lors de l'exposé des motifs.

Ce projet de loi, a-t-il expliqué, institue auprès de chaque ministère technique concerné, un conseil de discipline dont les attributions, l'organisation, le fonctionnement et les modalités des membres sont fixés par décret.

Il est bon de noter que le projet de loi a pour objectif principal de renforcer l'ordre et la discipline dans les corps paramilitaires. Ce texte permettra également d'accroitre le pouvoir de décision des ministres chargés de ces fonctionnaires particuliers.

Il vise à leur donner les moyens juridiques pour faire régner l'ordre et la discipline de manière efficace et efficiente. Des comportements et agissements des agents issus de ces corps paramilitaires sont à l'origine de perturbations de la vie sociale et économique du pays.

Par ailleurs, il allège le processus de prise de sanction disciplinaire. Il faut préciser que les sanctions disciplinaires dans l'administration publique sont du ressort du ministre de la Fonction publique. Des dispositions juridiques sont contenues dans la loi N° 92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut Général de la Fonction Publique.

Selon ces dispositions, le pouvoir disciplinaire appartient au ministre chargé de la Fonction publique, qui l'exerce sur saisine du ministre technique ou du directeur de l'établissement, après communication au fonctionnaire incriminé de son dossier individuel et consultation du Conseil de discipline. Toutefois, les sanctions de premier degré sont prononcées par le ministre dont il relève.