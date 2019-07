Algérie: Ouargla - Plus de 21 milliards DA pour le budget supplémentaire de 2019

Ouargla — Une enveloppe de plus de 21 milliards DA (MDA) a été consacrée au titre du budget supplémentaire de la wilaya d'Ouargla pour l'exercice 2019 pour impulser la dynamique de développement et améliorer le cadre de vie du citoyen, a-t-on appris mardi des services de la wilaya.

Ce montant, dont plus de 20 milliards DA ont été retenus pour le volet équipement et investissement et 1,5 milliard DA pour celui de fonctionnement, permettra la réalisation d'une série de projets, tous secteurs confondus, susceptibles de prendre en charge les attentes de la population locale.

Ces projets portent, entre-autres, sur la modernisation et la réhabilitation de la route reliant les communes de Tebesbest et Taibet (wilaya déléguée de Touggourt), le dédoublement de la route reliant la communes d'El-Hedjira à de Hassi Benabdallah, et le parachèvement de l'axe routier reliant la localité de Debbiche (commune de N'goussa) à la RN-56.

Les services de la wilaya d'Ouargla ont fait part de la programmation aussi, au titre de ce budget, d'autres opérations consistant en la réalisation et la réhabilitation de l'éclairage public, la restauration du réseau d'eau potable (AEP) au profit de plusieurs communes de la wilaya, ainsi que la réalisation de canalisations et de collecteurs d'eaux d'assainissement.

Le secteur de la santé bénéficie, au titre de ce financement, d'opérations d'aménagement et de restauration des salles de soins dans les communes de Sidi Slimane, Blidet-Amor, Tebesbest et Taibet, dans la région d'Oued-Righ.

D'autres montants ont été également dégagés pour la protection de l'environnement et du milieu urbain à travers la programmation d'actions de lutte contre les décharges anarchiques à travers les régions d'Ouargla et de Touggourt, selon les services de la wilaya.