Afrique: CAN 2019 - Ces faits qui ont marqué la première à 24

Clap de fin. 29 ans après son premier sacre à domicile, l'Algérie a décroché sa seconde étoile. Un sacre aux dépens du Sénégal, le vendredi 19 juillet 2019, au Stade international du Caire (Egypte) qui met ainsi fin à la 32ème CAN, la première à 24.

Pendant 30 jours, la planète foot a vibré au rythme des prouesses des stars africaines. Des surprises, des plus belles aux plus désagréables, des émotions, des pleurs de tous genres,... tout a animé cette compétition tout aussi historique. Chapeau à l'Egypte Au niveau organisation, rien à reprocher au pays hôte de cette édition.

Au Caire (Stade international, Al Salam, Stade du 30 Juin), à Suez, à Alexandrie et à Ismaïlia, le comité d'organisation a mis à la disposition de la CAF des stades et des pelouses de très bonne qualité. La sécurité reste également l'une des grandes satisfactions de la première CAN à 24.

Sur le plan du jeu, on retient que la sélection égyptienne, les Pharaons, a été ensevelie juste au niveau des huitièmes de finale.

Battue par une vaillante équipe sudafricaine (1-0). Après un premier tour plutôt satisfaisant (3 victoires), Mohamed Salah et ses camarades sont sortis de «leur» tournoi par la plus petite des portes.

Une compétition à vite oublier au pays des pyramides. Le sélectionneur Javier Aguirre et le président de la Fédération Hany Abo Rida ont payé le prix fort de cette contre-performance. Après avoir limogé le technicien argentin, le dirigeant égyptien a également démissionné. Le sacre mérité des Fennecs.

L'Algérie est montée sur le toit de l'Afrique au soir de la finale de la CAN égyptienne. Au regard du parcours des Verts, on ne peut que s'incliner devant cette performance.

Au pays des Pharaons, les Guerriers du Désert ont dominé les débats. Avec six victoires en sept matchs (l'Algérie a gagné son match des quarts contre la Côte d'Ivoire aux tirs après une égalité 1-1), les Fennecs ont montré de la constance.

Inscrivant au passage 13 buts contre 2 encaissés. Au regard de ce parcours si formidable, le sacre algérien est loin d'être usurpé. Mais plutôt mérité avec à la manette un technicien tout aussi engagé, Djamel Belmadi. Des Barea et des Ecureuils exceptionnels La surprise, ils l'ont créée d'abord en se qualifiant pour leur première phase finale.

Au bord du Nil, les Barea ont tout simplement vécu un conte de feu. Après s'être offert une victoire de prestige sur le Nigeria en match de poule, avec à la clé le titre tout aussi prestigieux de leader de groupe, Madagascar a surpris les Léopards de la RD Congo (2-2, tab 4-2) en huitièmes.

Finalement, les Aigles de Carthage vont mettre un terme à la belle aventure des Zébus en quart. Une première participation réussie et enrichissante pour Nicolas Dupuis et ses hommes.

A côté des Malgaches, l'autre belle surprise est venue de l'Afrique de l'Ouest. Plus précisément du Bénin. Après trois participations, il a fallu attendre la quatrième pour voir les Ecureuils franchir le cap du premier tour.

Mais les camarades de Stéphane Sessegnon ne se sont pas arrêtés là. Les Ecureuils poursuivent leur rêve en s'offrant un festin de Lions en éliminant le Maroc en huitième (1-1, tab 4-1), avant de plier l'échine devant le Sénégal, finaliste malheureux du 19 juillet.

Le Cameroun, un roi déchu Arrivés en Egypte coiffés de la couronne, les Lions Indomptables ont juste vu les huitièmes de la première CAN à 24. Les coéquipiers du capitaine Eric Maxim Choupo Moting, dans un jeu très emprunté, ont été sortis par des Super Eagles très volontaires.

Pays hôte de la 33ème, le Cameroun est sorti par la petite porte tout comme il est entré dans la compétition. Clarence Seedorf, nommé sur fond de crise, est vite remercié. Le public, la fausse note Même si le comité d'organisation a noté 1083311 spectateurs dans les différents stades, la CAN n'a pas drainé du monde.

A part les matchs de l'Egypte où le Stade international du Caire refusait du monde, toutes les autres rencontres se sont déroulées presque devant des gradins vides.

52 matchs, 102 buts et 176 cartons La première CAN à 24, ce sont 52 matchs disputés en 30 jours. 39 rencontres se sont soldées par une victoire et 13 matchs nuls.

Mais la CAN a été moins prolifique en buts. Les filets ont été violés à 102 reprises. Soit 1,97 but par match. Les juges du jeu ont sorti à 176 reprises les petits papillons. On dénote 171 cartons jaunes et 5 rouges. Franck Kessié, meilleur passeur

Il a pratiquement joué sa CAN face à la Namibie. Le milieu ivoirien Franck Kessié à réalisé, lors de la victoire des Eléphants face à la Namibie (4- 1), 3 passes décisives.

Au terme de la compétition, il détient le record avec l'Algérien Ismaël Bennacer. Le Fennec a été désigné meilleur joueur du tournoi africain. Il succède ainsi au Camerounais Christian Bassogog.