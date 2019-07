Angola: Les politiques publiques de la CPLP doivent répondre aux attentes des jeunes

Luanda — La ministre d'État aux Affaires sociales, Carolina Cerqueira, a déclaré mercredi, à Luanda, que les politiques publiques mises en oeuvre dans la Communauté des pays de la langue portugaise (CPLP), devraient répondre aux préoccupations des jeunes, en termes d'opportunités et jouissance des biens sociaux.

Intervenant à l'ouverture de la XIIè Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la CPLP, la gouvernante a souligné qu'il fallait œuvrer pour plus de justice sociale et le respect total de la citoyenneté afin d'assurer un avenir à tous les citoyens.

Elle a ainsi rappelé que l'Exécutif angolais, dans le cadre du plan de développement national (PND) 2018/2022, accordait une attention particulière aux politiques publiques en faveur de la jeunesse, fondées sur des programmes de développement humain durable, en vue de garantir la pleine participation des jeunes aux structures politico-économiques, socioculturelles, étant considérée comme l'un des plus grands défis de notre époque.

Le PDN envisageait également la mise en œuvre de politiques de développement durables et inclusives, lesquelles axées particulièrement, sur l'atténuation des inégalités de développement donnant accès aux opportunités de développement communautaire, ainsi qu'aux filles et jeunes femmes handicapées des communautés minoritaires et des zones rurales, a-t-elle précisé.

La dirigeante a aussi fait observer que dans la plupart des États de la CPLP, la main d'œuvre juvénile constituait au moins la moitié de la population de moins 25 ans. D'où la nécessité de garantir l'éducation, la formation, les infrastructures et les systèmes, car accueillir les jeunes fait certes partie d'une bonne gouvernance pour assurer la mise en œuvre des politiques de développement à travers des sensibilisations et soutien de projets sociaux et communautaires.

Le chômage au sein de la communauté dépasse les niveaux admissibles, les jeunes étant les plus durement touchés et marginalisés, avec un taux variable selon les pays, en fonction de la densité démographique, de l'extension territoriale, sans exclure les facteurs géopolitiques, économiques, socioculturels, a-t-elle renchéri.