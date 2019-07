Cote d'Ivoire: Renforcement de l'alimentation en eau potable et filets sociaux productifs - La Banque mondiale accorde 146,3 milliards de FCFA

Deux importants projets du gouvernement ivoirien, notamment, le projet de renforcement de l'alimentation en eau potable et en assainissement en milieu urbain et le projet filets sociaux productifs bénéficient d'un financement additionnel de 146, 3 milliards de FCFA. Ces accords de financement additionnels ont été signés, hier, entre l'Etat de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale au 20ème étage de l'immeuble SICAM au Plateau.

Selon le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné, ce financement additionnel de 87,8 milliards de FCFA permettra, entre autres, au projet de renforcement de l'alimentation en eau potable et en assainissement en milieu urbain, d'améliorer l'accès à une alimentation en eau de qualité dans les centres urbains secondaires ; d'aligner davantage les actions mises en œuvre sur le Programme social du Gouvernement 2019-2020 » sur l'objectif d'améliorer le capital humain.

Aussi d'appuyer l'élaboration de la stratégie nationale, la planification des investissements au niveau de la ville, aux investissements dans les installations sanitaires en milieu scolaire et dans les centres de santé.

S'agissant du projet Filets sociaux productifs, il est également financé sous forme de crédit à hauteur de 58,5 milliards de FCFA et vise à poursuivre la phase d'extension du projet en l'étendant au milieu urbain et en passant de 50 000 ménages à 100 000 ménages au moins à fin 2019 et à 125 000 ménages en 2020.

En outre, il permettra de couvrir 75 ménages complémentaires qui bénéficieront des allocations trimestrielles jusqu'en 2024.

« Il s'agit d'une priorité nationale inscrite en bonne place au nombre des douze mesures phares à impact large et rapide du PS Gouv », a indiqué le ministre Koné, pour qui la signature de ces accords dénote de l'excellente qualité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Groupe de la Banque mondiale.

Pour sa part, Adama Koné a assuré de l'engagement du gouvernement à prendre « toutes les dispositions idoines en vue d'une utilisation transparente et efficiente » de ces ressources pour la réalisation des projets.

Pour Coralie Gevers, directrice des opérations de la Banque mondiale, les performances réalisées dans l'exécution desdits projets dans leur phase initiale ont concouru à la signature de ces accords.

« Je puis vous assurer qu'à la Banque mondiale, nous sommes prêts à continuer à appuyer la mise en œuvre efficace du PREMU et du Projet Filets sociaux productifs dans l'intérêt des populations bénéficiaires », a-t-elle rassuré.