Cote d'Ivoire: 10ème congrès de l'UNJCI - Ce qui va se passer maintenant

La patience ! Les hommes des médias ivoiriens doivent en avoir. Eux qui pensaient renouveler les instances de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci). En effet, les 20 et 21 juillet dernier, se tenait, au centre de conférences du ministère des Affaires Etrangères, au Plateau, le 10ème Congrès ordinaire de la faitière des organisations professionnelles de la presse en Côte d'Ivoire. Mais, in fine, les travaux du congrès ont été suspendus, suite à « la démission » de César Etou, président des assises.

Avec cette situation, les journalistes et tous les observateurs du landerneau médiatique ivoirien se demandent ce qui adviendra désormais.

Mais, avant tout, il est plus qu'utile de savoir comment les journalistes ivoiriens sont parvenus à cette situation déglinguée de sorte à ne pas pouvoir élire le président du Conseil exécutif de leur union.

Tout au long des deux jours, les travaux, en plénière et en commissions, se sont déroulés dans les règles de l'art. Mais, tout a capoté le dimanche après-midi lorsque César Etou et son bureau enclenchent le processus électoral. Comme point d'achoppement, la question des procurations.

A cet instant, l'on assistera à un véritable tango-tango entre le président du congrès et les trois candidats. Jean-Claude Coulibaly qui conduit la liste "l'Union de toutes les générations" ; Franck Ettien "Responsabilité-transparence et solidarité" et Lance Touré "Cohésionaction et professionnalisme " Jean-Claude Coulibaly, lui, propose que les procurations soient utilisées « conformément aux textes et aux "gentlemen agreement" entre les 3 candidats et le comité d'organisation du congrès.

Ce qui revient à dire que chaque candidat en plus de 25 procurations déjà obtenues, peut en demander au cours du scrutin.

Ce que les deux autres candidats rejettent. A la suite de ce rejet, JeanClaude Coulibaly qui dit son attachement aux textes soumettra à César Etou le report du scrutin. « Je n'ai pas le pouvoir de reporter un congrès.

Il est minuit passé, nous sommes au 23 juillet, alors qu'il était prévu de terminer le congrès le 22 de ce mois. Face à tout ce remueménage, je rends ma démission », lance César Etou. Cela suffisait pour que, pour sa sécurité, le président du congrès soit escorté jusqu'à son véhicule pour rejoindre son domicile.

Depuis lors, tout le monde scrute l'horizon et l'on se perd même en conjecture face à la démission de César Etou, plongeant ainsi l'union dans une crise.

En pareille situation, il faut noter que les textes de l'Unjci stipulent, en l'article 15 du règlement que : « En cas de crise, le congrès se réunit en session extraordinaire, à la demande du Conseil d'administration, du Conseil exécutif ou des 2/3 des membres de l'Unjci ».

Par-dessus tout, comment est régentée l'union pendant ce temps. « Le président sortant gère les affaires courantes, jusqu'à ce que le nouveau président soit élu, dans un délai de 3 à 6 mois », rapporte une source proche du Conseil d'administration sortant, avant d'ajouter que « l'organisation d'un congrès de l'Unjci ne coûte pas moins de 9 millions.

Figurez-vous, la salle du centre de conférences du ministère des affaires Etrangères coûte 1 million par jour... » A voir tout cela de près, les journalistes se demandent comment l'Unjci va-t-elle sortir de cette crise.

C'est en cela que les regards sont tournés vers le ministère de tutelle afin qu'il active "les elders", c'est-à-dire "past présidents", Amos Béonaho, Mam Camara, Yao Noël qui ont présidé aux destinées de cette organisation.

Avec leur concours, l'Unjci doit sortir de l'ornière avec les arrangements à n'en point finir et être régentée par ses textes. Car, l'application stricte des textes arrimera cette organisation aux autres qui fonctionnent sans heurts.