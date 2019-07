Burundi: Saido Berahino - Le Burundais proche d'un club belge

Après plusieurs saisons compliquées du côté de l'Angleterre, Saido Berahino (25 ans) aura sa chance avec un autre championnat.

Annoncé en Ligue 1 du coté de Nîmes Olympique, l'attaquant international burundais pourrait se diriger vers la Belgique. Le buteur de 25 ans est en essai à Zulte Waregem. Et Saido Berahino aimerait bien rester au Gaverbeek à en croire nos confrères de walfoot.

Selon la même source, Saido Berahino a disputé deux matchs amicaux avec Zulte Waregem, face à Ostende et Willem II. L'attaquant doit désormais encore discuter avec Stoke City, car son contrat n'a pas encore été rompu. « On y travaille, affirme Berahino. Financièrement ? Tout ça m'importe peu, je ne veux pas rester en Angleterre ».

L'ailier, qui était l'un des plus grands espoirs du football anglais il y a encore quelques années, veut changer d'air. « Zulte est la parfaite étape pour relancer ma carrière. Je veux rester ici. J'ai joué en Angleterre depuis mes 12 ans, il est temps pour moi de quitter la maison, estime Berahino. Et si je voulais de l'argent, j'irais en Russie, au Qatar ou en Chine. Je veux juste relancer ma carrière. J'avais entendu dire de très bonnes choses sur le coach, via Lukaku et Pocognoli notamment », explique-t-il encore.

« Francky Dury tire le meilleur de ses joueurs, ça se voit à l'entraînement. Il est très respecté en Belgique, ce qui m'a convaincu. Beaucoup de jeunes joueurs sont venus ici et évoluent désormais au top ». Reste désormais à trouver un accord, ce qui n'est pas encore fait ...

Anciennement une grande coqueluche du football anglais, espoir avec l'Angleterre U21 (11 matchs, 10 buts), l'avant-centre, qui joue aussi ailier, est à Stoke City et sort une nouvelle fois d'une saison compliquée (23 matchs de Championship, 3 bus et une passe décisives). Transparent lors de la CAN 2019 avec le Burundi (3 matchs, 3 défaites, 0 but inscrit), il pourrait signer en faveur de Zulte Waregem.