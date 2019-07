Cote d'Ivoire: Conseil politique du RHDP - Ouattara clarifie tous les rôles des structures et met le rouleau compresseur en marche

La grosse cavalerie du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la Paix (RHDP) est en branle. Après la mise en place du Conseil politique, des organes centraux, que sont le Directoire fort de 17 membres, la Direction exécutive forte de 32 membres, le Bureau politique et du Conseil national, le président du RHDP, Alassane Ouattara, a présidé hier à la patinoire de l'Hôtel ivoire Sofitel le premier conseil politique élargie aux membres du Directoire et de la Direction exécutive du RHDP.

Durant un peu plus de deux heures, le président du RHDP et son commando d'hommes de terrain ont passé en revue l'actualité sociopolitique, tout en tant clarifiant le rôle des acteurs et organes du plus grand parti politique de Côte d'Ivoire.

Le président du RHDP, Alassane Ouattara dans son discours liminaire a d'entrée félicité, les hommes et les femmes rompues aux arcanes de la politique ivoirienne pour leurs différentes nominations dans les organes centraux du parti. «

Avant d'aborder l'ordre du jour, le président du parti a tenu à adresser ses vives félicitations à tous les membres du Directoire et de la Direction exécutive, pour leur nomination en vue d'animer le parti au quotidien » a déclaré le porte-parole principal du RHDP, Kobenan Kouassi Adjoumani.

Poursuivant, il a précisé que cette rencontre a permis au président du parti de faire des clarifications. « Le Conseil politique a été instruit par le président du parti, sur les attributions ou le rôle des différents organes.

Ainsi, le Conseil national est l'organe de concertation, d'étude, d'échange, de proposition et d'information qui constitue un creuset, comprenant l'ensemble des couches de la société ivoirienne.

Le Bureau politique, lui, est l'émanation des instances et organisations poursuivant les mêmes idéaux que le parti ; il constitue l'organe exécutif du parti.

L'animation du parti au quotidien repose sur un directoire et une direction exécutive et les coordinations régionales chargées de rendre opérationnelles toutes les décisions au niveau des instances centrales du parti », a expliqué le porte-parole principal du RHDP.

Il a ensuite indiqué que le Conseil politique a été informé par le président du RHDP des décisions qu'il envisage prendre pour la mise en place du comité chargé d'élaborer le programme du RHDP pour les élections de 2020 et la mise en place du conseil des sages et de la nomination des vice-présidents du RHDP avant le mois de septembre prochain.

Terminant, Kobenan Kouassi Adjoumani a révélé que le président Alassane Ouattara a lancé un appel pressant à tous les militants à se mobiliser sur le terrain à travers diverses actions, afin de sensibiliser les populations sur les idéaux de paix et de développement de l'alliance des Houphouëtistes, mais surtout les enjeux des élections de 2020.

Mais avant, selon le porte-parole du RHDP, les membres du Conseil politique ont analysé l'actualité politique et adressé des félicitations chaleureuses au président du parti pour avoir ouvert le débat sur la recomposition de la Commission électorale indépendante avec tous les acteurs de la vie politique et les organisations de la société civile.

« Un dialogue politique inclusif, conduit par le Premier ministre, en vue de la consolidation du climat de paix et qui a conduit à l'adoption par le parlement de la loi sur une CEI consensuelle et équilibrée comme l'a souhaité la Cour africaine des droits de l'Homme et des Peuples.