Cameroun: Respect des institutions républicaines - L'appel à la paix des Bassa-Mpo'o-Bati

La communauté résidant dans le Wouri a remis un mémorandum de soutien à Paul Biya mardi à Douala.

Le ballet des communautés reçues en audience par le gouverneur de la région du Littoral se poursuit. Après les Sawa résidant à Douala la semaine dernière, c'était au tour d'une délégation des Bassa-Mpo'o-Bati du Littoral vivant dans le département du Wouri de remettre un mémorandum de soutien à Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, adressé au président de la République Paul Biya. La cérémonie s'est déroulée ce mardi, 23 juillet 2019 dans la salle des banquets des services du gouverneur à Bonanjo. Les membres de la communauté, conduits par Hervé Emmanuel Nkom et Mbombog Guillaume Mbouck, venaient ainsi réitérer leur attachement aux institutions de la république représentées par le chef de l'Etat.

« Face à la prolifération des discours haineux et des propagandes mensongères, des appels au génocide qui menacent la paix et la sécurité de notre pays, la cohésion sociale, la promotion du vivre-ensemble chère à notre président de la République, il était temps que nous manifestions notre indignation et condamnions fermement de tels actes », a expliqué Mbombog Guillaume Mbouck. Il a par ailleurs rappelé l'histoire du peuple Bassa-Mpo'o-Bati, qui « sait de quoi il parle lorsqu'il prône la préservation et la consolidation de la paix » et qui a vécu la guerre de lutte contre la colonisation, pour l'indépendance et les libertés individuelles de tous les Camerounais.

Et Mbombog Mbouck ne souhaite pas une répétition de cette histoire parce que : « Nous connaissons les conséquences incommensurables, dévastatrices et le prix à payer de la perte de la paix dans un pays comme le Cameroun. » Des propos semblables à ceux contenus dans la déclaration lue par Hervé Emmanuel Nkom, membre du comité central du Rassemblement démocratique du Peuple camerounais (Rdpc). Avec en plus un appel aux « filles et fils du peuple Bassa-Bati-Mpo'o de l'intérieur et de la diaspora à rester vigilants et à se désolidariser du groupuscule organisé en bande d'ennemis de la République afin de faire barrage à l'imposture, aux discours haineux et mensongers, et apporter leur soutien indéfectible à la poursuite de la mise en œuvre des politiques de développement pour l'amélioration de nos conditions de vie. » Cette initiative a été considérée par le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Diboua comme « un geste républicain », dans une « ville de Douala au Cameroun [qui] représente un creuset du vivre-ensemble. »