Ile Maurice: Mauritius Leaks - Intérêt mondial

Venture note, avec raison, que les Mauritius Leaks, révélées par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et ses partenaires mondiaux, dont l'express à Maurice, ne démontrent aucune pratique illégale. Ce qui est écrit noir sur blanc dans l'article de l'express du 23 juillet, et les Mauritius Leaks ne sont nullement censées accuser qui que ce soit de pratiques illégales.

Les révélations de l'ICIJ et de l'express, ainsi que celles des journalistes du monde qui ont épluché les documents ne relèvent que des faits qui, on le note, ne sont nullement contestés. Chacun, les opérateurs de l'offshore, les autorités censées réglementer le secteur, le lecteur, le citoyen mauricien, africain, indien ou de n'importe quelle nationalité, est libre de tirer ses propres conclusions de ces vérités établies et de placer, ou pas, ces faits devant sa conscience morale respective. Ainsi, le mot «allégation» dans le communiqué de Venture est un non-sens, car il n'y en a aucune, de son propre aveu.

Venture se permet, dans son communiqué, d'imputer des intentions malveillantes aux journalistes qui ont travaillé sur le projet, en occultant sciemment l'intérêt public mondial autour de notre juridiction offshore. Un intérêt qui ne date pas d'hier et qui a notamment contraint les autorités mauriciennes à réviser le traité de non-double imposition avec l'Inde.

Venture, enfin, ne dit pas toute la vérité sur ses échanges avec l'express et l'ICIJ, et omet par exemple le fait que l'express et l'ICIJ avaient insisté pour rencontrer ses directeurs en juin. Face aux nombreux refus par téléphone, nous sommes allés jusqu'à frapper à leur porte à Ébène. Même aujourd'hui, la firme préfère payer un communiqué dans l'express plutôt que de rencontrer le journaliste de l'express qui a travaillé sur le projet.

Ce n'est pas à l'express de répondre à l'allégation de «hacking». L'ICIJ affirme avoir reçu une clé USB de manière anonyme, et l'express n'a aucune raison de douter de la bonne foi des auteurs des enquêtes comme les Panama Papers, qui ont démasqué des dirigeants du monde entier et des cabinets comme Mossack Fonseca, tout en permettant à des pays du monde entier de récupérer $ 1,3 milliard de dollars en termes de taxe.