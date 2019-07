Afrique: Classement-FIFA - La RDC perd sept places en juillet 2019

Sept places perdues au dernier classement de l'Instance faîtière du football mondial de juillet 2019, la République démocratique du Congo (RDC) paie sa mauvaise Coupe d'Afrique des nations (CAN), éliminée en huitièmes de finale et avec un bilan d'une victoire et trois défaites en quatre matchs livrés.

La Fédération international de football association (Fifa) a publié, le jeudi 25 juillet à Zurich en Suisse, son classement mensuel pour le mois de juillet. Et l'on note d'importants changements sur le continent au lendemain de la CAN.

D'emblée, l'on se rend compte que la RDC a perdu sept places, passant de la 49e à la 56e position. Ceci s'explique logiquement par l'élimination des Léopards de la RDC en huitièmes de finale de la CAN par les Barea de Madagascar alors que le tournoi a été remportée au finish par une exceptionnelle équipe d'Algérie qui n'a perdu le moindre match jusqu'à son sacre. Au niveau continental, la RDC régresse du cinquième au neuvième rang.

Le Sénégal, finaliste malheureux de la CAN, garde la première place en Afrique et la 20e au niveau mondial, devant la Tunisie (29e rang mondial), le Nigeria (33e rang mondial), l'Algérie (40e rang mondial), le Maroc (41e rang mondial), l'Égypte (49e rang mondial), le Ghana (50e rang mondial), le Cameroun (53e rang mondial), la RDC (56e rang mondial) et la Côte d'Ivoire qui clôture le top 10 africain de ce classement-Fifa de juillet 2019. Notons que le Congo Brazzaville (91e rang mondial) clôture, pour sa part, le top 20 sur le continent. La RDC quitte donc le top 50 mondial dans lequel on retrouve sept pays africains.

Bourreau du Congo Kinshasa en huitièmes de finale de la CAN, Madagascar fait un bond de douze places pour occuper le 96e rang mondial. Les Barea ont écrit de belle manière leur histoire, participant pour la première fois à la CAN et accédant en huitièmes de finale après avoir battu des pays comme la RDC et le Nigeria. Au niveau mondial, le Top 10 se compose de la Belgique, le Brésil, la France, l'Angleterre, l'Uruguay, le Portugal, la Croatie, la Colombie, l'Espagne et l'Argentine.